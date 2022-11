15 modèles de lettres à envoyer au Père Noël dont s'inspirer

La fête d’Halloween est passée, les fêtes de fin d’année approchent à grand pas. Pour préparer Noël, première chose à faire : envoyer sa lettre au Père Noël, pour être sûr d’avoir des cadeaux sous le sapin le 25 décembre au matin. Pour vous aider, voici quelques modèles à copier !

Noël approchant, il est désormais temps pour les petits (et les grands) enfants de faire leur liste de voeux pour trouver des cadeaux sous le sapin au matin du 25 décembre… s’ils ont été sages bien sûr ! En effet, le Père Noël a besoin d’un peu d’aide pour savoir quels jouets déposer après être passé par la cheminée ou la fenêtre s’il n’y a pas d’âtre - que les enfants ne s’inquiète pas, Papa Noël trouve toujours un moyen ! Le plus simple pour cela est de lui adresser une jolie lettre avec une liste de cadeaux à envoyer au Pôle Nord par courrier ou par internet avant la tournée du 24 décembre, et elle sera prise en charge par les lutins. On vous donne les adresses du Père Noël et on vous explique tout !

Le Secrétariat du Père Noël

Depuis 1962, La Poste a créé le Secrétariat du Père Noël, pour recueillir toutes les lettres des enfants (et des parents) adressées à l’homme en rouge. C’est à Libourne, en France, que les courriers arrivent par milliers, envoyés depuis 150 pays différents. Pour que les lutins du père Noël aient le temps de traiter toutes les lettres, et de transmettre les souhaits des enfants au Père Noël au Pôle Nord avant sa tournée du 24 décembre, elles doivent être envoyées par courrier papier ou en ligne avant le 21 décembre. Et pour avoir une réponse, il suffit d’indiquer son adresse (son mail pour une lettre virtuelle, son adresse au dos de l’enveloppe pour une lettre manuscrite). Le Père Noël lui-même, ou les lutins s’il est trop occupé, répondront.

L’adresse du Père Noël

Écrire au Père Noël, rien de plus simple. Pour que sa lettre arrive au bon endroit, il suffit d’indiquer «Père Noël» sur l’enveloppe (pour un courrier papier envoyé depuis la France métropolitaine, sinon, préférer la dernière adresse ci-dessous). Le Père Noël a plusieurs adresses où il reçoit ses lettres qui peuvent être inscrites sur l’enveloppe :

1ère adresse :

Père Noël

1 rue du ciel étoilé

Pôle Nord

2e adresse :

Monsieur Père Noël

250 avenue des nuages

Pôle Nord

3e adresse :

Petit Papa Noël

Allée de la hotte

Pôle Nord

4e adresse :

Papa Noël

Avenue des Rennes

Laponie

5e adresse :

Père Noël

Impasse des jouets

33 500 Libourne, France

Et pas besoin de timbre, il s’agit d’un service gratuit de La Poste (tout comme la réponse du Père Noël).

L’adresse mail du Père Noël

Même s’il vit dans un coin reculé de la Laponie, le Père Noël est un homme connecté. Il peut être contacté directement par internet, sur le site dédié : https://pere-noel.laposte.fr/. Les petits et les grands enfants pourront ainsi lui adresser un message avec leur liste de cadeaux mais aussi télécharger des cartes à colorier, installer un compteur de dodos avant Noël, répondre au questionnaire de l’enfant sage ou patienter jusqu’au 25 décembre avec un calendrier de l’avent.

Le numéro de téléphone du Père Noël

Il est également possible de téléphoner au Père Noël gratuitement, en composant le 04 22 52 10 10 (appel gratuit et non-surtaxé). Cependant, l’homme en rouge est souvent très occupé… il faut donc lui laisser un message avec la liste des jouets que l’on souhaite avoir en cadeau, en donnant bien son prénom et en précisant que l’on a été bien sage.

Écrire une lettre au Père Noël

Voici quelques consignes à suivre pour écrire sa lettre au Père Noël :

être poli, dire «bonjour» et «au revoir» au Père Noël ;

penser à saluer la Mère Noël ;

sans oublier les rennes et les lutins ;

se présenter ;

dire qu’on a été sage ;

faire la liste des cadeaux que l’on veut ;

être créatif : en faisant des dessins de sapin, de flocon de neige ou de traineau pour le Père Noël, en collant des images représentant des jouets et des photos illustrant la magie de l’hiver, en faisant des rimes… tout est possible !

ne pas oublier de souhaiter un Joyeux Noël et de belles fêtes à l’homme en rouge.

Modèles de lettres au Père Noël

Vous avez besoin d’aide pour écrire votre lettre au Père Noël ? Pas de panique, on est là pour vous aider. Voici 15 modèles à télécharger, à imprimer et à compléter avant d’envoyer à l’homme en rouge !

Modèle de lettre au Père Noël n°1 :

Modèle de lettre au Père Noël n°2 :

Modèle de lettre au Père Noël n°3 :

Modèle de lettre au Père Noël n°4 :

Modèle de lettre au Père Noël n°5 :

Modèle de lettre au Père Noël n°6 :

Modèle de lettre au Père Noël n°7 :

Modèle de lettre au Père Noël n°8 :

Modèle de lettre au Père Noël n°9 :

Modèle de lettre au Père Noël n°10 :

Modèle de lettre au Père Noël n°11 :

Modèle de lettre au Père Noël n°12 :

Modèle de lettre au Père Noël n°13 :

Modèle de lettre au Père Noël n°14 :

Modèle de lettre au Père Noël n°15 :

Bonus pour les parents d’enfants sages

Si vous voulez vous amusez, vous pouvez écrire vous-même une lettre de réponse du Père Noël à votre (ou vos) enfant(s). Pour vous inspirer, vous pouvez lire «Lettres du Père Noël», de J.R.R. Tolkien. Pour ses trois fils et sa fille, l’auteur du «Seigneur des Anneaux» ou encore de «Bilbo le Hobbit» a écrit chaque année, entre 1920 et 1943, une lettre (ou même plusieurs) prétendument envoyée du Pôle Nord par le Père Noël ou l’Ours Polaire. Vous pouvez aussi faire vivre la magie de l’hiver et faire patient votre enfant jusqu’à Noël en lui lisant l’ouvrage de J.R.R. Tolkien !

«Lettre du Père Noël», de J.R.R. Tolkien, disponible sur Amazon au prix de 12,50 euros / Crédit image : Amazon