15 idées de cadeaux de Noël à offrir à ses parents

Cette année pour Noël, marquez le coup et offrez un cadeau original à vos parents. Si vous êtes en panne d’idée, en voici 15 !

Le choix du cadeau de Noël pour les parents : pas si facile !

Femme qui tient deux cadeaux Credits : quintanilla

Noël approche ! À l’annonce de cette phrase, beaucoup commencent à s’émoustiller, tant positivement que négativement. Noël est cette fête que l’on passe en famille et où l’on offre des cadeaux à ses proches. Et parmi ces derniers, il y a bien sûr papa et maman ! Ces deux personnes ont vécu le meilleur et le pire avec leurs enfants, c’est-à-dire vous. Les parents sont ces gens qui vous ont vu grandir, qui ont su construire une famille avec amour et patience. Aujourd’hui, vous êtes adulte et ne vivez plus à l’intérieur de cette maison qui est désormais uniquement la leur. Mais, Noël reste Noël, et Noël demeure toujours la fête des cadeaux. Et, comme vous n’êtes plus un enfant, c’est à votre tour de leur faire plaisir en leur offrant des cadeaux. Toutefois, sachez qu’acheter des cadeaux pour papa et maman est beaucoup plus difficile que l’on pourrait le croire !

Les parents ont des envies qui leur sont propres. Ils ont également des besoins, et ce qui vous fait plaisir ne leur fera pas forcément sauter de joie. Bien sûr, ils ne chercheront jamais à blesser leurs enfants en leur disant directement dans les yeux « Ce n’est pas le cadeau que j’aurais aimé recevoir pour Noël... ! ». Ils restent vos parents et vous restez leurs enfants, donc votre sourire compte plus que leur propre plaisir. Mais, en vous creusant la tête un tout petit peu, vous trouverez à coup sûr les cadeaux parfaits pour mettre des étoiles dans leurs yeux.

La première chose à faire est de connaître leurs envies. Les parents restent souvent à la maison, donc trouvez un cadeau qui s’adapte à ce mode de vie. Il peut s’agir d’une box ludique qui leur fera passer le temps. Il peut également être question d’un petit coffret avec, à l’intérieur, ce qu’ils aiment comme du vin ou des produits de beauté. Si vous voyez qu’ils en ont assez de rester à l’intérieur, un coffret cadeaux pour des activités en tout genre est idéal. Misez aussi sur un atelier d’œnologie pour les fans de vin, ou un atelier de confection de fromage pour ceux qui aiment les soirées « vin et fromage ».

Le choix est vaste. C’est justement la raison pour laquelle il est primordial de leur offrir un cadeau original, qui sort de l’ordinaire. Souvenez-vous du temps où ils passaient des journées entières à chercher le jouet de vos rêves quand vous étiez enfant. Aujourd’hui, c’est à votre tour de vous creuser les méninges. Les parents, c’est sacré ! On a beau avoir beaucoup d’amis ou de la famille, onn’aura jamais qu’une seule maman et un papa.

15 idées de cadeaux pour faire plaisir à vos parents

Femme qui offre un cadeau à sa mère Credits : Choreograph

Si vous n’avez aucune idée de ce qu’aiment vos parents, il faudra partir en investigation pendant quelque temps. Pour vous sentir comme un meilleur enfant pour eux, choisissez l’un de ces 15 cadeaux qui plairont à coup sûr à des parents branchés, bons vivants, et qui souhaitent rester dans l’air du temps.

Une box apéro : vin, verre, fromage, charcuterie

Planche apéro Credits : Elena Katkova

S’il y a une chose qui est vraie à 100 %, c’est que l’apéro est sacré. En France, le vin est une véritable institution et votre maman vous l’a sûrement déjà montré lorsqu’elle prenait le temps de se reposer, un verre de vin à la main, une fois rentrée à la maison. Alors, pourquoi ne pas opter pour une box apéro ?

Ce type de coffret contient tout ce qu’il faut pour un petit apéro tranquille à deux. Une bouteille de vin, un verre ou deux, du fromage et/ou de la charcuterie, et le compte est bon. Ce genre de box peut se trouver facilement et pour tous les budgets. Le coffret apéro est une valeur sûre, un cadeau simple et efficace.

Un kit pour faire pousser ses plantes en intérieur

Pots d’herbes aromatiques d’intérieur Credits : OKrasyuk

Les parents ont généralement beaucoup de temps pour eux. Et l’une des activités qui demandent le plus de temps est de faire pousser ses plantes. Beaucoup de personnes souhaitent faire pousser leurs propres plantes chez elles, mais abandonnent à cause de la difficulté du projet. Facilitez la tâche à vos parents et offrez-leur un kit pour faire pousser ses plantes à l’intérieur de leur maison. Ce genre de kit est livré avec des graines, un pot et un manuel.

Une lampe de chevet personnalisée

Lampe de chevet allumée Credits : Viacheslav Peretiatko

La lampe de chevet est utile dans la chambre à coucher. C’est pour cela qu’elle s’inscrit comme le cadeau idéal pour les parents. Soyez plus original en optant pour une lampe personnalisée. Faites graver une petite phrase sur la lampe pour en faire un véritable cadeau qui vient du cœur. Vous pouvez jouer la carte des enfants gâtés en gravant « I love Arthur & Emma », ou jouer la carte de l’humour en gravant une phrase que votre papa ou votre maman avait l’habitude de répéter du temps où vous viviez encore tous ensemble.

Un livre sur la gastronomie (vin, fromage…)

Femme âgée qui lit un livre Credits : monkeybusinessimages

Nous ne le dirons jamais assez, les parents ont du temps à revendre. Et comme ils sont généralement sérieux et matures, ils aiment passer ce temps devant un bon livre. Le livre est donc un cadeau tout indiqué. Pourquoi pas un livre sur le vin ou le fromage ? La gastronomie et l’apéro ne peuvent que faire plaisir à des parents qui ne cherchent plus que le calme et le repos une fois les enfants partis du nid.

Des activités à faire à deux

Couple de personnes âgées qui font une randonnée Credits : Ivanko_Brnjakovic

Faire des activités est un excellent moyen pour les parents de sortir de chez eux et de découvrir de nouvelles choses à deux. Cela peut aller de la thalassothérapie au vol en montgolfière, en passant par la visite de différentes régions de l’Hexagone. De plus, il existe des activités en tout genre, et pour toutes les envies. Comme elles se font à deux, faites votre choix en fonction de ce qu’ils aiment tous les deux.

Une imprimante à smartphone spécial photo

Cadres photo polaroid Credits : justinmedia

Nous connaissons tous le plaisir et la satisfaction de nos parents lorsqu’ils apprennent à utiliser l’appareil photo de leur smartphone. Qu’il s’agisse d’un papa qui adore prendre sa voiture en photo, ou d’une maman qui adore prendre son mari en photo en train de prendre sa voiture en photo, vous l’aurez compris, les parents aiment la photo ! Qu’à cela ne tienne, offrez-leur une imprimante de smartphone pour une impression instantanée de chaque photo qu’ils prendront. De quoi couvrir la porte du réfrigérateur avec une flopée de photos en tout genre.

Un atelier de dégustation de vin

Deux verres de vin sur un tonneau Credits : Rostislav_Sedlacek

Le vin, nous l'aimons, et nos parents aussi. La France regorge de tellement de vignobles, de cépages, de millésimes et de goûts qu’il est difficile de tous les découvrir en une seule vie. Mais, lors d’un atelier de dégustation de vin, vos parents en apprendront beaucoup plus sur ce patrimoine national qu’est le vin. Un cadeau pour faire plaisir et pour calmer les envies de raisin !

Un puzzle personnalisé à plusieurs pièces

Couple de personnes âgées qui font un puzzle ensemble Credits : monkeybusinessimages

Vous êtes parti de la maison il y a longtemps, mais souhaitez que votre présence se fasse toujours sentir à l’intérieur du salon ? Alors, offrez un puzzle personnalisé à vos parents. Faites le choix d’une photo de famille qui constituera l’image du puzzle à plusieurs centaines de pièces. Vos parents pourront ensuite accrocher fièrement leur œuvre qui deviendra un objet de décoration dans leur maison.

Un coffret pour une dégustation de thé

Femme senior qui donne une tasse de thé à son mari Credits : Chris Ryan

Si votre papa aime le thé, c’est que votre maman l’y a initié, et actuellement vos deux parents boivent du thé, tous les soirs, devant la télé. Dans ce cas, offrez-leur un coffret pour une dégustation de thé. Ce genre de coffret est toujours rempli de différents thés provenant du monde entier. De quoi faire un tour du monde du thé sans avoir à sortir de la maison !

Un bon d’achat dans leur boutique préférée

Couple de seniors qui font du shopping Crédits : monkeybusinessimages

Les parents ont généralement leurs petites habitudes, et l’une d’entre elles est de faire des achats dans une boutique en particulier. En faisant le choix de leur offrir un bon d’achat dans cette boutique comme cadeau de Noël, vous pouvez être sûr de faire mouche et de devenir le préféré de tous leurs enfants.

Un coffret de produits de beauté

Femme âgée qui se met de la crème sur le visage Credits : jacoblund

Même avec l’âge, votre maman reste une femme. Vous ne le savez peut-être pas, mais elle a toujours suivi sa petite routine beauté chaque soir, en utilisant sûrement les produits qu’elle a achetés dans sa boutique préférée. Marquez le coup en lui offrant un coffret rempli de produits de beauté. Il s’agit de faire plaisir, tout en finesse.

Et il ne faut pas que papa soit mis de côté ! Un coffret avec des produits comme un after-shave, du parfum, un rasoir électrique et une crème de jour est tout aussi indiqué.

Une box de bières du monde

Un homme âgé tenant un verre de bière Credits : SerhiiBobyk

Si votre papa est le genre d’homme à adorer le houblon, offrez-lui une box avec plusieurs bières provenant du monde entier. Un homme qui aime la bière ne peut qu’avoir des étoiles plein les yeux devant un tel cadeau.

Un verre à vin pour maman, et un verre à whisky pour papa

Verre de vin, verre de whisky et verre de bière Credits : Peter-Braakmann

Des verres, personne n’en a jamais assez. Encore une fois, faites écho à l’apéro en offrant à chacun de vos deux parents un verre pour leur boisson préférée. Un verre à vin pour maman, et un verre à whisky pour papa, ou l’inverse ! Optez pour un verre personnalisé pour être plus original.

Une guillotine à saucisson personnalisée

Saucisson en tranches Credits : eats3

Si vos parents sont un peu maniaques sur les bords, offrez-leur une guillotine à saucisson. Cet accessoire permet de découper le saucisson de la meilleure des manières, en faisant des tranches d’une régularité saisissante. Le cadeau parfait pour joindre l’utile aux tocs et à l’agréable.

L’annonce de l’arrivée de petits-enfants

Couple de seniors qui sautent de joie Credits : paylessimages

Noël est une occasion de se retrouver en famille. Le réveillon de Noël est le meilleur moment pour faire une annonce importante. De ce fait, si vous souhaitez apprendre à vos parents qu’ils vont devenir grands-parents, le réveillon de Noël est l’occasion parfaite. Et sachez-le, il n’y a pas de meilleur cadeau pour des parents !