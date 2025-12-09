3 Brasseurs lance son délicieux Burger de Noël en édition limitée

L'enseigne de restauration 3 Brasseurs, connue pour ses spécialités du terroir, lance son burger de Noël. Un mets délicieux à déguster dans une ambiance chaleureuse et familiale. Suivez le guide.

Créée à Lille en 1986, l'enseigne de restauration 3 Brasseurs propose dans ses restaurants des plats rendant hommage à nos belles régions, des recettes généreuses inspirées de la tradition brassicole.

Parmi les plats les plus emblématiques de l’enseigne, on trouve le traditionnel Welsh, la flammekueche généreuse, ou encore le succulent jarret de porc. On en a l’eau à la bouche en écrivant ces lignes.

Crédit Photo : 3 Brasseurs

Alors que les fêtes de fin d’année approchent à grand pas, 3 Brasseurs a décidé de gâter ses clients en ajoutant une nouvelle pépite à sa carte pour encore plus de plaisir : le Burger de Noël !

Un Burger de Noël à consommer sans modération

Fidèle à l’esprit de l’enseigne, cette création est une invitation à la gourmandise. Et pour cause : ce burger renferme un effiloché de canard fondant entre ses deux tranches de pain doré.

Ce plat est accompagné d’une ganache au foie gras onctueuse, qui offre une avalanche de saveurs à chaque bouchée.

Ce n’est pas tout. Le Burger de Noël se marie à la perfection avec la Bière de Noël. Celle-ci est brassée sur place dans chaque établissement. Ce breuvage se distingue par ses notes de pain d’épices, céréale grillée et petit biscuit de Noël sortant du four. Une expérience culinaire gourmande qui sent bon Noël.

Une belle surprise attend les clients des 3 Brasseurs

Ces deux nouveautés sont à déguster dans une ambiance chaleureuse et familiale dans tous les restaurants 3 Brasseurs, le tout dans un décor inspiré des fêtes de fin d’année.

Chaque jour, le jeu du calendrier de l’avent est proposé aux tables. Les clients les plus chanceux pourront gagner des cadeaux d’exception.

Crédit Photo : 3 Brasseurs

3 Brasseurs frappe fort en proposant trois voyages à Disneyland Paris. Une véritable parenthèse enchantée visant à prolonger la magie de Noël au Royaume de Mickey, pour le plus grand plaisir des petits comme des grands.

Attention, le Burger de Noêl est disponible en édition limitée jusqu’au 31 décembre dans l’ensemble des restaurants 3 Brasseurs. Vous savez désormais ce qu’il vous reste à faire !