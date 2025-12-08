Les magasins vous piègent avec cette arnaque à Noël et personne n'y fait attention

À l’approche des fêtes, certaines marques et certaines enseignes n’hésitent pas à tromper les clients en proposant des produits avec des prix soi-disant attractifs. En réalité, il n’en est rien. On vous explique.

Une décoration de rigueur pour attirer les clients

La course aux achats de Noël est enfin lancée ! Outre les cadeaux et les décorations, ce sont également les repas de fêtes auxquels il faut penser. Alors, direction votre magasin le plus proche pour avoir tout ce dont vous avez besoin pour le réveillon.

C’est là que les enseignes sortent le grand jeu. Elles se présentent sous leur meilleur jour pour plonger les clients dans l’ambiance des fêtes : décorations, emballages, lumières, « bons plans ». Dans les allées, de nombreux produits prisés à Noël sont mis en avant, poussant les clients à les acheter. Petit problème, les prix affichés sont malhonnêtes. C’est ce que révèle l’association des consommateurs, Foodwatch, qui surveille chaque année les prix des produits à la même période.

Foodwatch alerte les consommateurs sur le prix des produits de Noël dans les magasins

Crédit photo : sandipruel/ iStock

Une fois de plus, certains produits sont pointés du doigt par Foodwatch. L’association met en garde les consommateurs sur les stratégies des enseignes. Les produits de rigueur sont placés au même endroit avec une étiquette estampillée « spécial Noël ». L’annonce attire l'œil et le client pense réaliser une bonne affaire. Sauf qu’en fait, un produit similaire d’une autre marque est vendu moins cher quelques rayons plus loin.

En 2019, c’était le pot de confiture de figues de la marque Monoprix Gourmet, installé à côté du foie gras, qui était dans le viseur de Foodwatch. Cette année encore, c’est la même rengaine, comme le soulignent nos confrères de L’Internaute qui ont fait le test.

Ce même pot de confiture Monoprix Gourmet est vendu 33,80 € le kilo. Tandis que le pot de la marque Bonne Maman (avec la même composition) est vendu à… 5,38 € le kilo. Soit six à sept fois moins cher.

Morale de l'histoire : méfiez-vous des offres alléchantes de Noël mises en avant et placées à côté d’autres produits phares des fêtes (foie gras ou saumon). N’hésitez pas à aller faire un tour dans un autre rayon et de comparer les compositions. Vous devriez trouver le même produit d’une autre marque pour bien moins cher.