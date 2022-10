30 messages d'anniversaire sympa

C’est l’anniversaire d’un proche? Témoignez-lui votre affection avec un message qui lui souhaitera un joyeux anniversaire. Il s’en souviendra toute sa vie.

Beaux textes d’amour à envoyer par sms pour souhaiter un joyeux anniversaire

À voir aussi

Une petite fille avec son gâteau d’anniversaire Credit : kaz_c

Un anniversaire est une occasion de montrer son affection à travers de petits messages attentionnés et remplis de beaux vœux. Bien que les cadeaux, les gâteaux et les fêtes d’anniversaire fassent très plaisir, un petit texte touchant est toujours le bienvenu. Marquez ce jour si spécial de la vie de votre proche en lui écrivant un message sympa qu’il ou elle lira avec un grand sourire pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Si vous êtes à court d’idées, nous avons trouvé ces modèles de messages et citations qui toucheront à coup sûr.

1/ Message d'amour parsms : un anniversaire est juste un autre voyage de 365 jours autour du soleil. Profite bien du voyage. Joyeux anniversaire.

2/ Message d'amour par sms : les anniversaires arrivent une fois par an, mais un ami comme toi n’arrive qu’une fois dans une vie. Joyeux anniversaire.

3/ Message d'amour par sms : ma vie est incroyable parce que tu en fais partie. Bon anniversaire mon amour!

4/ Message d'amour par sms : nous ne nous parlons peut-être pas tous les jours et nous vivons peut-être à des kilomètres l’un de l’autre, mais je veux juste que tu saches que tu seras toujours mon meilleur ami au monde. Joyeux Anniversaire !

5 Message d'amour par sms : joyeux anniversaire à un ami qui me connaît mieux que tout le mo,de.

6/ Message d'amour par sms : aujourd’hui est le jour où tu es né pour devenir mon meilleur ami !

7/ Message d'amour par sms : reste fidèle à ce que tu es, tu es une personne extraordinaire et la meilleure amie qu’on puisse espérer ! Je te souhaite un joyeux anniversaire.

8/ Message d'amour parsms : ne regrette pas de vieillir. C’est un privilège dont beaucoup sont privés. Je te souhaite un joyeux anniversaire.

9/ Message d'amour parsms : les anniversaires sont bons pour toi. Les statistiques indiquent que ceux qui en ont le plus vivent très longtemps. Je te souhaite un joyeux anniversaire.

10/ Message d'amour par sms : avant 40 ans on est jeune, et après, on est beau. Je te souhaite un joyeux anniversaire.

11/ Message d'amour par sms : tu ne vieillis pas, tu prends de la valeur. Je te souhaite un joyeux anniversaire.

12/ Message d'amour par sms : il ne faut pas ajouter des années à sa vie, mais ajouter une vie à ses années. Je te souhaite un joyeux anniversaire.

13/ Message d'amour parsms : pour ton anniversaire je te souhaite tout et rien. . .

tout ce que tu désires et rien qui puisse te déplaire !

Joyeux anniversaire !

14/ Message d'amour par sms : pour ton anniversaire, je te souhaite de recevoir beaucoup de cadeaux. Le mien est de me souvenir combien ce jour est important. Tous mes vœux.

Textes sympas et drôles pour souhaiter un joyeux anniversaire à un ami

Des amis riant ensemble lors d’une fête d’anniversaire Credit : Zinkevych

Que ce soit pour l’anniversaire d’un ami, d’un frère ou d’une sœur, rendez ce jour encore plus inoubliable en envoyant un message drôle pour dire joyeux anniversaire. Votre proche sera surpris avec votre sms hilarant qui le mettra de bonne humeur toute la journée. Voici quelques idées de textes avec humour pour montrer votre amour de manière originale pour l’anniversaire de vos meilleurs potes.

1/ Carte pour une journée de bonheur : j’ai passé 3 heures à chercher sur internet le message d’anniversaire parfait pour toi et puis j’ai abandonné. Joyeux Anniversaire.

2/ Carte pour une journée de bonheur : je voulais t’offrir quelque chose de vraiment étonnant et inspirant pour ton anniversaire. Puis je me suis souvenu que tu m’avais déjà. Joyeux Anniversaire.

3/ Carte pour une journée de bonheur : il n’est jamais trop tard pour être ce que tu veux être. Sauf si tu veux être plus jeune. Alors tu es foutu. Joyeux Anniversaire.

4/ Carte pour une journée de bonheur : quand vos amis commencent à vous flatter sur votre jeunesse, c’est un signe certain que vous vieillissez.

5/ Question : qu’est-ce qui monte et ne descend jamais ?

Réponse : Ton âge !

6/ Carte pour une journée de bonheur : comme le bon vin, nous nous améliorons avec l’âge… ou plutôt, nous nous sentons mieux dans notre âge avec beaucoup de vin ! Joyeux anniversaire !

7/ Carte pour une journée de bonheur : je veux que tu saches que les SEULES personnes à qui j'envoie des cartes de vœux pour leur anniversaire sont des personnes attirantes, intelligentes et incroyablement sexy. . .

Un sms pour souhaiter un joyeux anniversaire tardif

Un homme qui souffle sa bougie d’anniversaire Credit : Prostock-Studio

Vous avez fait une erreur en oubliant l’anniversaire de votre ami? Pas de panique, voici quelques idées de messages pour lui souhaiter un joyeux anniversaire en retard de manière drôle. Avec ces petites attentions par sms, votre ami ne doutera plus de votre amour et de votre amitié et prendra ce petit souci à la rigolade.

1/ Texte qui souhaite une heureuse fête avec humour : j’ai peut-être oublié ton anniversaire, mais au moins je me suis souvenu que j’avais oublié ton anniversaire.

2/ Texte qui souhaite une heureuse fête avec humour : je t’ai laissé un peu de temps pour accepter ton âge avant de t’envoyer mes vœux d’anniversaire cette année. Joyeux anniversaire en retard !

3/ Texte qui souhaite une heureuse fête avec humour : joyeux anniversaire de la part de la famille X légèrement désorganisée !

4/ Texte qui souhaite une heureuse fête avec humour : j’ai pensé que je pourrais te mettre dans l’ambiance anniversaire un peu plus longtemps en t’envoyant mes vœux en retard. Joyeux anniversaire.

5/ exte qui souhaite une heureuse fête avec humour : joyeux anniversaire tardif d’un ami distrait qui a besoin d’acheter un agenda.

6/ Texte qui souhaite une heureuse fête avec humour : joyeux anniversaire en retard à toi qui est spécial pour moi et qui a maintenant le droit d’oublier mon anniversaire.

7/ Texte qui souhaite une heureuse fête avec humour : joyeux anniversaire en retard ! Je suis vraiment désolé d’avoir oublié d’écrire plus tôt, mais comment veux-tu que je me souvienne de ton anniversaire si tu n’as jamais l’air plus vieux ?

8/ Texte qui souhaite une heureuse fête avec humour : joyeux Anniversaire ! Ne pense pas à cette carte comme à une carte d’anniversaire envoyée en retard. Considère que c’est une carte qui a beaucoup d’avance, pour l’année prochaine. Je te souhaite une merveilleuse année à venir !

9/ Texte qui souhaite une heureuse fête avec humour : Je suis vraiment désolé d’avoir oublié ton anniversaire. La bonne nouvelle, c’est que j’ai aussi oublié ton âge. Joyeux anniversaire tardif !

Conseils pour envoyer un joyeux anniversaire en fonction des personnes

Une jeune femme qui reçoit un cadeau d’anniversaire Credit : Kerkez

Il n’est pas toujours évident de trouver la meilleure façon de présenter un vœu d’anniversaire, surtout pour les personnes qui ne sont pas très intimes. Il ne faut pas envoyer le même genre de sms à son meilleur ami qu’à son patron. De plus, il faut faire attention au messageà envoyer à certaines personnes plus susceptibles au risque de les choquer ou d’embarrasser. Se souhaiter la santé et la chance sont des idées basiques, mais cela ne vous empêche pas d’être plus original. Le but étant de susciter la joie et non la confusion. Voici quelques conseils pour bien rédiger un texte pour souhaiter un joyeux anniversaire dans différentes situations.

Un message de joyeux anniversaire dans le milieu professionnel

Des collègues de travail fêtant un anniversaire Crédit : Prostock-Studio

Le fait de souhaiter un joyeux anniversaire à un supérieur ou à un collaborateur est toujours bien vu, à condition de bien s’y prendre. Les employés qui présentent leurs vœux à leur patron marquent un signe de respect et de considération.

Un employeur qui pense personnellement à chaque salarié pour son grand jour est une bonne source de motivation. Ce type d'attention peut aussi booster l’engagement et diminuer les tensions qui séparent les hiérarchies. En se sentant valorisés pendant leur anniversaire, les employés pourraient s’impliquer et s’investir encore plus dans leur travail.

Une entreprise qui souhaite un bon anniversaire à un client est aussi une stratégie de fidélisation et de marketing : elle peut profiter de l’occasion pour proposer une promotion ou un bonus.

Mais un veau d’anniversaire dans le milieu professionnel doit d’abord rester neutre et respectueux.

Laformule anniversairene sera pas la même que celle envoyée à un ami proche. La règle d’or est de parler avec réserve sans dire ce que vous avez dans le cœur. Le plus souvent, il appartient au service des ressources humaines d’estimer la nécessité d’envoyer unmessage anniversaire professionnelà un employé. L’objectif est de récompenser les efforts et d’exprimer quelques mots de reconnaissance et d’encouragement.

Souhaiter un joyeux anniversaire à un homme

Portrait d’un garçon heureux en fêtant son anniversaire Crédit : Prostock-Studio

Pour l’anniversaired’un homme, que ce soit votre père, votre grand-père, votre frère ou encore votre associé, le mieux est de lui rappeler son importance dans votre vie. Les hommes aiment alimenter leur estime de soi. Un message qui vante sa place dans votre vie est déjà perçu comme un message d’amour, sans forcément avoir des connotations sentimentales.

Si c’est un père de famille, félicitez ses efforts avec ses enfants. S’il tient à son travail, encouragez-le à ne jamais abandonner.

Si c’est votre frère, rappelez-lui vos bons moments passés ensemble. Votre petit geste lui marquera à vie.

Souhaiter un joyeux anniversaire à une femme

Une femme portant un gâteau d’anniversaire avec des bougies en feu Crédit : Motortion

Les femmes sont un peu plus sensibles aux mots d’amour. Elles aiment aussi se sentir appréciées telles qu’elles sont, et recevoir de la reconnaissance. Il est important de personnaliser le texte ou le message à envoyer à une femme pour son anniversaire. N’hésitez pas à ajouter quelques flatteries concernant sa beauté physique. Les petits surnoms affectueux sont également appréciés par les femmes.

Souhaiter un joyeux anniversaire un ou une ado

Une fille soufflant ses bougies d’anniversaire Crédit : Prostock-Studio

Un adolescent est sensible et susceptible. Vos messages d’anniversaire seront de véritables preuves d’amour. Les jeunes aiment être au centre de l’attention lors de leur jour J. Dédiez-leur donc une carte de vœu en rapport avec leur personnalité, leur goût, leur rêve, leur passion… Vous pouvez aussi adopter un style décontracté, pas trop solennel, ni trop long. Les cartes virtuelles avec une teinte d’humour et quelques photos sont aussi une bonne option pour qu’ils puissent les partager dans les réseaux sociaux.