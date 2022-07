Top 100 des courtes citations sur la vie

Si vous aimez les citations inspirantes sur la vie, découvrez notre sélection de 100 phrases courtes sur la vie, formulées par des hommes et des femmes connues.

Une véritable source d’inspiration. Il existe certaines thématiques inspirantes qui permettent de mettre en avant des citations que tout le monde connaît. C’est notamment le cas de la vie. Il n’est pas rare de se poser de multiples questions sur elle : Quel est le sens de la vie ? Que vaut la vie ? Comment vivre sa vie ? Le voyageur vit-il sa meilleure vie ? Quels sont les défis que nous réservent la vie ? Peut-on vivre heureux ? etc. De multiples questions philosophiques, inspirantes, positives mais aussi parfois négatives.

La notion de la vie a également inspiré de nombreux cinéastes qui ont utilisé ce terme dans les titres de leurs films. On pense notamment à “La vie est un long fleuve tranquille” (1988) d’Étienne Chatiliez, “C’est quoi la vie ?” (1999) de François Dupeyron, ou encore “C’est la vie” (2020) de Julien Rambaldi. Si certaines personnes décident de se faire tatouer une citation ou une phrase sur la vie, d’autres personnes recherchent simplement des proverbes et des citations inspirantes à lire. Un petit coup de mou ? On se rebooste avec une phrase courte et positive sur la vie. Envie d’impressionner vos proches ou votre prof de philo dans votre copie du BAC 2022 ? On recherche une citation d’un philosophe. Une chose est sûre, la vie nous inspire au quotidien.

Dans cet article, nous vous proposons une sélection de 100 phrases courtes et inspirantes sur la vie. Des proverbes issus du monde entier, aux citations positives en passant par des phrases à succès prononcées par des personnalités, le choix est large. Une phrase courte prononcée par un auteur, un écrivain, un poète ou un romancier à succès, une citation d’un anonyme ou bien trouvée dans une interview ou un journal intime; il y en aura pour tous les goûts ! Démarrons sans plus attendre notre sélection regroupant 100 citations courtes et inspirantes sur la vie.

30 citations courtes sur la vie par des écrivains

Comme tout le monde le sait, chaque homme et chaque femme de lettres ayant rencontré le succès avec l’un de ses ouvrages a abordé toutes les thématiques possibles. Dans cette sélection de lecture regroupant 30 citations courtes, vous allez trouver des noms bien connus de notre littérature et des phrases que l’on connaît par coeur.

1 - Toute notre vie se passe à errer autour de notre tombe. - Chateaubriand, “Mémoires d’outre-tombe” (1848)

2 - L'homme qui pratique la lucidité pendant toute sa vie devient un classique du désespoir. - Emil Michel Cioran, “Le crépuscule des pensées” (1940)

3 - Que c'est bon d'aimer la vie et de la risquer sans cesse. - Joseph Kessel, Wagon Lit (1932)

4 - Je voulais parler de la mort, mais la vie a fait irruption, comme d’habitude. - Virginia Woolf, "Virginia Woolf ou l’aventure intérieure” (1996)

5 - Une vie vécue dans le bonheur est une vie vécue dans le silence. - Imre Kertesz, “Kaddish pour l'enfant qui ne naîtra pas” (1990)

6 - Durant ces mois obscurs, ma vie n’a scintillé que lorsque je faisais l’amour avec toi. - Tomas Tranströmer, “La place sauvage” (1983)

7 - La vie ne vaut pas la peine qu’on la quitte. - Jacques Rigaut

8 - J'ai gâché ma vie par dissipation morale seul dans mon coin. - Fiodor Mikhaïlovitch Dostoïevski, cité dans «Éloge des femmes mûres» (1966)

9 - Il est temps de vivre la vie que tu t'es imaginée. - Henry James

10 - Vivre plus d’une vie induit de mourir plus d’une mort. - Oscar Wilde

11 - Pour retrouver la vie et les rêves enfouis, il nous faut les rêver à nouveau ! - Orhan Pamuk, “Le château blanc” (1985)

12 - Si la vie était comme un long sommeil, le sentiment en serait la rive. - Marc Levy, “Vous revoir” (2005)

13 - La mort n’est qu’un moment de la vie pour celui ou celle qui a su aimer et être aimé. - Marc Levy, “Sept jours pour une éternité” (2003)

14 - Toute vie... toute vie est un échec. Et, en même temps, il faut aimer cet échec. - Jean d’Ormesson

15 - Dans la vie, toutes les réussites sont des échecs qui ont raté… - Romain Gary, “Clair de femme” (1977)

16 - J’ai toujours su que ma vie avait un maître et c’était de la vivre. - Marie Laberge

17 - Il y a certainement dans notre vie des choses dont nous pouvons nous délester. - Matthieu Ricard

18 - La vie est une aventure audacieuse ou elle n'est rien. - Helen Keller

19 - Vivre est une chanson dont mourir est le refrain. - Victor Hugo

20 - On peut gâcher sa vie par politesse. - Paul Valéry

21 - Les joies de la vie, bois les toutes, une à une. - Françoise Gründ

22 - C'est justement la possibilité de réaliser un rêve qui rend la vie intéressante. - Paulo Coelho, “L’alchimiste” (1988)

23 - Avoir une existence réglée comme du papier à musique. - Sacha Guitry, “La jalousie” (1934)

24 - La vie, c'est une boîte d'instruments qui piquent et coupent. À toute heure nous nous ensanglantons les mains. - Alphonse Daudet

25 - Nous tricotons notre vie seule, avant d' y voir notre linceul. - Charles de Leusse, “Le livre” (2004)

26 - Le sport éprouve le coeur. La vie éprouve l' amour. - Charles de Leusse, “Comme un grain” (2004)

27 - La vie est semée de ces miracles que peuvent toujours espérer les personnes qui aiment. - Marcel Proust, “À l'ombre des jeunes filles en fleurs” (1918)

28 - Dans la vie, il y a des gens qui trinquent pour que les autres puissent boire. - Yvan Audouard

29 - Nous voulons de la vie au théâtre, et du théâtre dans la vie. - Jules Renard, “Journal” (1925)

30 - L'optimisme, c'est de voir la vie à travers un rayon de soleil. - Carmen Sylva

Une citation courte sur la vie écrite par un littéraire - © iStock

20 citations courtes sur la vie par des philosophes

On le sait les philosophes parlent de tout ce qui nous entoure. Et la vie n’échappe pas à leur thématique de prédilection. La preuve avec cette sélection de 20 phrases courtes et inspirantes trouvées dans la lecture philosophique.

31 - Philosopher, c'est penser sa vie et vivre sa pensée. - André Comte-Sponville

32 - Si vous voulez que la vie vous sourie, apportez-lui d'abord votre bonne humeur. - Baruch Spinoza

33 - La vie se divise en trois moments : ce qui fut, ce qui est, ce qui sera. - Sénèque

34 - Hâte-toi de bien vivre et songe que chaque jour est à lui seul une vie. - Sénèque

35 - La vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil. - Friedrich Nietzsche

36 - Notre vie vaut ce qu'elle nous a coûté d'efforts - François Mauriac

37 - Qu'une vie est heureuse quand elle commence par l'amour et finit par l'ambition. Si j'avais à en choisir une, je prendrai celle-ci. - Pascal

38 - Une vie inutile est une mort anticipée. - Goethe

39 - Seul est digne de la vie celui qui chaque jour part pour elle au combat. - Goethe

40 - Une vie sans examen ne vaut pas la peine d’être vécue. - Socrate

41 - Je crois qu'on ne peut mieux vivre qu'en cherchant à devenir meilleur, ni plus agréablement qu'en ayant la pleine conscience de son amélioration. - Socrate

42 - On meurt toujours trop tôt – ou trop tard. Et cependant la vie est là, terminée. Tu n’es rien d’autre que ta vie. - Jean-Paul Sartre

43 - L'homme qui a le plus vécu n'est pas celui qui a compté le plus d'années, mais celui qui a le plus senti la vie. - Jean-Jacques Rousseau

44 - La vie n’est pas un problème à résoudre mais une réalité qui doit être vécu. - Søren Kierkegaard

45 - La vie est l'adaptation continue de relations internes à des relations externes. - Herbert Spencer

46 -La vie doit être elle-même à soi, sa visée. - Michel de Montaigne

47 - Je ne veux pas que la vie se mette à avoir d'autres volontés que les miennes. - Simone de Beauvoir, “Mémoires d'une jeune fille rangée” (1958)

48 - Vivre, c’est vieillir, rien de plus. - Simone de Beauvoir, “L’invitée” (1943)

49 - Si l’on vit assez longtemps, on voit que toute victoire se change un jour en défaite. - Simone de Beauvoir, “Tous les hommes sont mortels” (1946)

50 - Se vouloir libre, c'est aussi vouloir les autres libres. - Simone de Beauvoir, “Pour une morale de l’ambiguïté”, (1947)

10 citations courtes sur la vie par les acteurs

Dans le cinéma, il n’est pas rare de retenir des citations tirées de films à succès. Cependant, les acteurs et actrices peuvent également offrir des phrases inspirantes au cours d’interviews dans les médias. Voici 10 phrases courtes sur la vie prononcées par des personnalités du septième art dans des interviews.

51 - Le théâtre et la vie peuvent parfois ne faire qu'un. - Jean-Claude Brialy

52 - Lorsqu'on sourit à la vie, elle vous rend ses sourires. - Jean-Claude Brialy

53 - La voie de l'immortalité est déjà d'avoir une vie digne de s'en souvenir. - Bruce Lee

54 - Un acteur grandit avec sa vie. - Laetitia Casta

55 - Un acteur a parfois besoin d’être inventé par les autres. - Simone Signoret

56 - Un bon acteur, c'est celui qui a beaucoup vécu. - Gérard Depardieu

57 - La vie d’un acteur est de passer d’un registre à l’autre. - Daniel Auteuil

58 - Je suis actrice pour pouvoir vivre mille vies. - Emma de Caunes

59 - Être actrice, c’est avoir la chance de dire tout haut ce que d’autres pensent tout bas. - Marie Gillain

60 - Le désir de se surprendre est l'un des ressorts de la vie d'actrice. - Isabelle Huppert

10 citations courtes sur la vie par les chanteurs français

Pour trouver leur inspiration, les artistes étudient tout ce qui nous entoure. Et la vie est une source inspirante pour les chanteurs et chanteuses qui n’hésitent pas à en parler dans leurs chansons. C’est ce que vous allez voir dans cette sélection de 10 citations courtes sur la vie.

61 - On ne réussit que ses rêves. C'est l'intensité de la vie, plus que sa durée, qui compte. - Jacques Brel

62 - Ce qui compte, c'est l'intensité d'une vie, pas la durée d'une vie. - Jacques Brel

63 - Je crois qu'en fait un homme passe sa vie à guérir de son enfance. - Jacques Brel

64 - La vie se chante, la vie se pleure Elle est changeante comme les couleurs. - Joe Dassin

65 - Une chanson, c’est souvent une sublimation, ça n’est pas la réalité. - Françoise Hardy

66 - Une chanson, c’est souvent une sublimation, ça n’est pas la réalité. - Charles Trenet

67 - Aujourd'hui, est le premier jour du reste de ta vie. - Étienne Daho

68 - Pourquoi vouloir décrocher la lune quand on a les étoiles ? - Étienne Daho

69 - On nous inflige des désirs qui nous affligent. - Alain Souchon

70 - La musique peut rendre les hommes libres. - Bob Marley

Une citation sur la vie prononcée par une personnalité publique - © iStock

10 citations courtes sur la vie par des personnalités publiques de toutes horizons

Tout le monde a prononcé une courte phrase inspirante sur la vie. C’est le cas du peintre Léonard de Vinci, du journaliste Éric-Emmanuel Schmitt ou encore de l’Abbé Pierre que l’on retrouve dans cette sélection de 10 phrases courtes.

71 - La vie est plus belle que la prudence. - L’Abbé Pierre

72 - Ne pas estimer la vie, toute la vie, ce n'est pas la mériter. - Léonard de Vinci

73 - Ce que j'ai cherché toute ma vie, c'est à comprendre le mystère de la nature humaine. - Léonard de Vinci

74 - Il faut toute une vie pour devenir simple - Éric-Emmanuel Schmitt

75 - Je crois qu'une vie n'est pas réussie sans de grands abandons. - Éric-Emmanuel Schmitt

76 - Ma vie n’est intéressante que si je relève des défis. - Jacques Languirand

77 - Le grand problème dans la vie, c’est de classer les choses. - Jacques Languirand

78 - La vie offre toujours deux pentes. On grimpe ou on se laisse glisser. - Pierre Hebey

79 - La vie est une mélodie dont les décibels sont tantôt miel tantôt fiel. - Dona Maurice Zannou

80 - Ta vie vaut la valeur que tu décides de lui donner. - Dona Maurice Zannou

20 proverbes du monde entier sur la vie

Dans cette dernière sélection, nous avons fait le tour des proverbes sur la vie. Et pour vous proposer ces 20 proverbes, nous avons fait le tour du monde pour vous sélectionner les meilleures phrases courtes.

81 - Toute vie est une manifestation de l'esprit, la manifestation de l'amour. - Proverbe d’arts martiaux

82 - Telle vie, telle réputation. - Proverbe russe

83 - Tu ne traverseras pas la vie sans quelque accroc. - Proverbe russe

84 - Passer la vie, n'est pas traverser une plaine. - Proverbe russe

85 - La vie est à demi passée avant qu'on sache ce qu'est la vie. - Proverbe français

86 - Une vie trop tranquille est une mer morte. - Proverbe français

87 - Bonne vie embellit. - Proverbe français

88 - La vie est comme un rêve, et la mort un réveil. - Proverbe français

89 - La vie à deux est douce, avec de la douceur. - Proverbe français

90 - La vie est un voyage où les provisions sont les bonnes œuvres. - Proverbe turc

91 - La vie a une fin, mais pas le chemin. - Proverbe turc

92 - La vie est parsemée d'épines plus que de fleurs. - Proverbe italien

93 - La vie est un torrent courant vers un abîme. - Proverbe latin

94 - La vie est un flambeau toujours prêt à s'éteindre. - Proverbe latin

95 - La vie est un art. - Proverbe allemand

96 - Une vie honorable est une vie éternelle. - Proverbe allemand

97 - Bon feu, bonne mine, c'est la moitié de la vie - Proverbe canadien

98 - La vie est une ivresse continuelle : le plaisir passe, le mal de tête reste. - Proverbe persan

99 - Un brin de folie égaye la vie. - Proverbe danois

100 - La vie est un voyage au milieu de la nuit. - Proverbe indien

Une citation ou un proverbe inspirant pour nous aider à avancer dans la vie - © iStock

Une large sélection de phrases courtes sur la vie

Comme vous venez de le voir, il existe de nombreuses citations et autres phrases courtes parlant de la vie. Et cette thématique est vraiment considérée comme inspirante : acteur, romancier, poète, anonyme ou encore chanteur, toutes ces personnes ont été inspirées par la vie et l'ont fait savoir.

On espère qu’avec cette sélection de 100 phrases courtes et inspirantes sur la vie, vous trouverez celle qui fera votre bonheur. Quoi de mieux qu’une petite lecture de citations positives et inspirantes pour avancer au quotidien.