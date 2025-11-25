Méfiez-vous de cette arnaque redoutable qui fait des ravages pendant le Black Friday

Les promotions du Black Friday ont commencé, et les escrocs en profitent. Voici comment repérer les arnaques pendant le Black Friday et les éviter.

Cette année, le Black Friday aura lieu le vendredi 28 novembre. Cette tradition, venue des États-Unis, est une période pendant laquelle les commerçants proposent de grosses réductions sur leurs produits. Actuellement, les promotions ont déjà commencé dans de nombreuses enseignes puisque l’opération s’étale généralement sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines.

S’il est temps de faire de bonnes affaires, méfiez-vous des arnaques ! Les escrocs n’hésitent pas à utiliser le Black Friday pour trouver de nouvelles victimes et leur soutirer de l’argent.

Les arnaques se multiplient

Selon le site spécialisé Surfshark, un consommateur sur 5 s’est déjà fait piéger en France pendant le Black Friday. En effet, les arnaqueurs n’hésitent pas à attirer leurs victimes en proposant des réductions très importantes, souvent trop belles pour être vraies.

Les arnaques peuvent prendre plusieurs formes. Il peut s’agir de coupons à télécharger au format PDF, pour obtenir une réduction, qui donnent en réalité accès à des logiciels malveillants. Faites également attention aux sites web qui proposent de grosses réductions sur des marques connues. En général, ces promotions sont trop belles pour être vraies et n’existent pas.

Une fois que le consommateur est allé sur le site internet frauduleux, il est invité à renseigner ses données personnelles et bancaires, que les escrocs pourront utiliser par la suite. Selon CNEWS, ces arnaques comportent de nombreux risques puisque vous pouvez vous faire voler vos codes d’accès, vos données personnelles et bancaires, acheter une contrefaçon et avoir un virus sur votre appareil.

Comment éviter les arnaques ?

Pour éviter ces arnaques, il est important d’adopter les bons réflexes. Dans un premier temps, méfiez-vous toujours si vous remarquez une réduction très généreuse, comme un téléphone très récent vendu à une centaine d’euros. Le site du gouvernement recommande également de ne pas cliquer sur les liens qui vous paraissent suspects et de ne pas ouvrir “les pièces jointes d’expéditeurs inconnus ou douteux qui vous annoncent l’affaire du siècle”. En plus de cela, l'UFC Que Choisir dévoile une astuce supplémentaire afin de repérer ces arnaques.

De manière générale, méfiez-vous des sites qui vous demandent de renseigner vos informations personnelles et ne communiquez jamais vos coordonnées bancaires. Enfin, plutôt que d’utiliser des sites pas fiables, faites votre shopping sur les sites officiels des marques et des grandes enseignes. Ainsi, vous pourrez faire vos achats en toute sécurité et vous serez rédirigé vers un service client fiable en cas de problème.