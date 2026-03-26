49% des jeunes ne répondent plus au téléphone pour une raison bien précise, selon une étude

Bien que les jeunes aient tout le temps leur smartphone sur eux, il peut être difficile de les joindre. Selon une étude, ce comportement s’expliquerait par une raison bien précise.

Nous avons tous des peurs, mais certaines d’entre elles sont propres aux différentes générations et apparaissent au fil du temps. Aujourd’hui, les jeunes ont développé de nouvelles peurs qui n’existaient pas auparavant.

C’est notamment le cas des jeunes de moins de 30 ans qui font partie des Français qui n’ouvrent jamais la porte à un inconnu. Ce comportement s’observe aussi au téléphone puisque 65% des Français ne répondent pas quand un numéro qu’ils ne connaissent pas les appelle.

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La peur de répondre au téléphone

Selon un sondage réalisé auprès de milliers de jeunes britanniques âgés de 18 à 34 ans, 49% d’entre eux n’aiment pas passer un appel téléphonique et 23% ne répondent jamais quand leur téléphone sonne, rapporte L’Internaute. Si ce comportement peut paraître étrange, il y a une raison à cela, qui est motivée par la peur.

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En effet, 56% des jeunes s’attendent à recevoir une mauvaise nouvelle quand ils reçoivent un appel d’un proche. Ainsi, ils ont peur de l’imprévu et de l’inattendu et associent toujours un appel à l’annonce d’une mauvaise nouvelle.

“Beaucoup de jeunes n’ont jamais pris l’habitude de parler au téléphone, donc cela leur semble étrange. Cette phobie vient d’une association avec une mauvaise nouvelle ou un sentiment de malaise”, a indiqué la psychologue Elena Touroni, selon Charente Libre.

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Une autre forme de communication

De leur côté, les jeunes qui ne répondent pas au téléphone ne veulent simplement pas être dérangés, pour 23% d’entre eux. S’ils sont réticents à répondre à un appel téléphonique, les jeunes ne sont pas fermés à la communication pour autant.

48% préfèrent prendre des nouvelles de leurs proches via les réseaux sociaux et les messageries instantanées comme Snapchat ou Instagram. En plus de cela, les vocaux sont très en vogue puisqu’ils sont utilisés par 37% des 18-34 ans. Ces derniers ont beaucoup d’avantage pour les jeunes puisqu’ils peuvent être écoutés plus tard et laissent le temps à la personne de réfléchir à ce qu’il va dire et de corriger ses propos si nécessaire.

La seule chose à laquelle faire attention avec les vocaux : ne pas en envoyer de trop longs, au risque de lasser votre destinataire ! Dans ces cas-là, un appel peut parfois être plus rapide, sans être annonciateur de mauvaise nouvelle.