Le Diable s'habille en Prada 2 : Sydney Sweeney aurait été coupée du film pour une raison précise

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Sydney Sweeney

La star d’Euphoria aurait dû apparaître en caméo dans Le Diable s’habille en Prada 2. Mais sa scène aurait été coupée à cause d’un détail qu’a révélé une source anonyme.

Le casting d’origine de retour et quelques surprises ?

Il est l’un des films les plus attendus de ce printemps et il sort cette semaine. Le Diable s’habille en Prada 2 va débarquer sur nos écrans de cinéma vingt ans après le premier film.

C’est avec grand plaisir que l’on retrouvera le casting d’origine composé de Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci et Meryl Streep. Dans le même temps, les spectateurs pourront découvrir de nouvelles têtes comme Pauline Chalamet, la sœur de Timothée, ou encore Kenneth Branagh. Et pourquoi pas quelques caméos surprises ?

Sydney Sweeney coupée du montage final du Diable s’habille en Prada 2

Extrait du Diable s'habille en Prada 2Crédit photo : 20th Century Fox

Forcément, les noms des acteurs ne vont pas être révélés. Cependant, celui de Sydney Sweeney était mentionné depuis plusieurs mois et apparaissait également sur la fiche distribution dans les moteurs de recherche. Cette rumeur est née après que l’actrice d’Euphoria ait été aperçue sur le tournage en compagnie d’Emily Blunt. Mais alors qu’on se rapproche de la sortie du film, il semblerait que Sydney Sweeney n’apparaisse finalement pas dedans.

La suite après cette vidéo

La scénariste du Diable s’habille en Prada 2, Aline Brosh McKenna, a démenti les rumeurs une fois pour toute dans les colonnes de ScreenRant :

« Il y avait beaucoup de photos prises sur le plateau, montrant différentes personnes. Et puis, il y a eu ces mèmes, du genre : “Untel est dans le film. Untel est dans le film.” C’est devenu une blague récurrente sur les personnes que les gens avaient vues sur le plateau et qui figuraient dans le film. »

Par la suite, la scénariste a refusé de révéler si Sydney Sweeney figurait initialement dans le long-métrage : « Eh bien, vous avez vu le film. Elle n'est pas dans le film. »

Toutefois, un récent article de Entertainment Weekly dévoile que Sydney Sweeney a tout simplement été coupée au montage du film Le Diable s’habille en Prada 2. La source anonyme évoque une « décision artistique. » Vrai ou pas, on n’en saura pas plus. D’autres personnes y voient plutôt là une réponse à cette scène osée dans la saison 3 d’Euphoria.

Enfin, notons que Anna Wintour, qui a inspiré le personnage de Miranda Priestly, a également été coupée au montage, tout comme Jessica Chastain. Le Diable s’habille en Prada 2 sort le 29 avril dans les salles françaises.

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Camille V.

Au sujet de l'auteur :

Titulaire d'un Master en Communication/Cinéma, Camille V. est journaliste spécialisée dans les intersections entre culture et écologie. Auteure d’un mémoire remarqué sur la Cli-fi (Climate Fiction) au cinéma, elle décrypte pour Demotivateur l'actualité du divertissement (films et séries) sous un angle sociétal et environnemental. Passionnée par l'art et la protection animale, elle apporte une expertise académique et critique à la rédaction de ses dossiers.

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