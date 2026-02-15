Les jeunes de 11 à 14 ans passent 2h par jour sur les réseaux sociaux, selon une étude

Une nouvelle étude réalisée par Médiamétrie montre que les adolescents âgés de 11 à 14 ans passent près de 2 heures par jour sur les réseaux sociaux et les messageries instantanées.

Le 26 janvier dernier, le gouvernement français a annoncé l’interdiction des réseaux sociaux pour tous les jeunes de moins de 15 ans. En plus de cela, l’usage du téléphone portable pourrait être interdit au lycée. L’objectif de cette mesure est de protéger les plus jeunes des effets nocifs des réseaux sociaux comme les contenus inappropriés, le cyberharcèlement ou encore le manque de sommeil.

Selon une nouvelle étude menée par Médiamétrie, les jeunes de moins de 15 ans passent plusieurs heures par jour sur les réseaux sociaux.

2h par jour sur internet

D’après le sondage publié ce jeudi 12 février, les adolescents de 11 à 14 ans passent près de 2 heures par jour (1h47 précisément) sur les réseaux sociaux et les messageries instantanées. Comme le rapporte France Info, les applications les plus utilisées sont Snapchat (52%), WhatsApp (40%), Instagram (32%), TikTok (30%) et Facebook (16%).

Pour accéder à ces applications, 91% des jeunes utilisent un smartphone, tandis que le reste préfèrent la tablette ou l’ordinateur.

Des jeunes connectés à minuit

Selon l’étude, les jeunes vont le plus souvent sur internet à la fin de la journée, à 18h41 précisément. Plus frappant encore, 10% des jeunes de 11 à 14 ans sont connectés à minuit sur les réseaux sociaux. De manière générale, 64% des adolescents de moins de 15 ans se connectent quotidiennement à internet.

Pour rappel, l’interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans va être examinée au Sénat. La mesure sera appliquée dès la rentrée 2026 pour les nouveaux comptes créés sur les réseaux sociaux, et elle sera généralisée dès le 1er janvier 2027.