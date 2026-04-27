“Pas de génération Z” : cette offre d'emploi est interdite aux jeunes pour une raison étonnante

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Une jeune femme passe un entretien d'embauche

En Suisse, une offre d’emploi interdite aux jeunes appartenant à la génération Z a fait scandale. En effet, l’employeur en écarte tous les jeunes candidats de cette génération.

La génération Z englobe les jeunes nés entre 1997 et 2012, et ne fait pas l’unanimité auprès des autres générations, notamment dans la vie professionnelle. Selon une étude, 92% des recruteurs estiment que la gen Z n’est pas prête pour le monde du travail.

Des jeunes au travailCrédit photo : iStock

Plusieurs choses sont reprochées aux jeunes, comme le fait qu’ils préfèrent manger seuls à la pause déjeuner, ce qui agace leurs aînés. Peut-être pour ces raisons, en Suisse, un employeur a posté une offre d’emploi interdite à la génération Z.

“Pas de génération Z”

Cette offre d’emploi concerne un poste d’infirmier et a été publiée sur le site suisse Jobs.ch en janvier dernier. L’employeur disait clairement chercher un “chef d’équipe soins infirmiers empathique et bienveillant, pas de génération Z”. La raison ? Il ne voulait pas de la “mentalité congé maladie du lundi au vendredi”.

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Un jeune infirmierCrédit photo : iStock

En effet, les jeunes de la génération Z sont souvent licenciés peu de temps après avoir été embauchés, en partie à cause de leur manque de motivation et de professionnalisme. L’employeur suisse regrettait quant à lui le fait que les jeunes souhaitent moins travailler et aient recours à un congé maladie pour cela.

L’annonce a été supprimée

Cette annonce a fait polémique en Suisse, bien que la discrimination par l’âge ne soit pas formellement interdite dans le pays et soit plus sujet à débat.

Ce n’est pas le cas en France, où le Code du travail interdit d’écarter un candidat à cause de son âge ou de sa génération. L’annonce a finalement été supprimée.

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News). Passionnée par la transmission d'informations fiables, je mets mon analyse au service d'un traitement de l'info à la fois engagé et sourcé.

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