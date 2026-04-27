“Pas de génération Z” : cette offre d'emploi est interdite aux jeunes pour une raison étonnante

En Suisse, une offre d’emploi interdite aux jeunes appartenant à la génération Z a fait scandale. En effet, l’employeur en écarte tous les jeunes candidats de cette génération.

La génération Z englobe les jeunes nés entre 1997 et 2012, et ne fait pas l’unanimité auprès des autres générations, notamment dans la vie professionnelle. Selon une étude, 92% des recruteurs estiment que la gen Z n’est pas prête pour le monde du travail.

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Plusieurs choses sont reprochées aux jeunes, comme le fait qu’ils préfèrent manger seuls à la pause déjeuner, ce qui agace leurs aînés. Peut-être pour ces raisons, en Suisse, un employeur a posté une offre d’emploi interdite à la génération Z.

“Pas de génération Z”

Cette offre d’emploi concerne un poste d’infirmier et a été publiée sur le site suisse Jobs.ch en janvier dernier. L’employeur disait clairement chercher un “chef d’équipe soins infirmiers empathique et bienveillant, pas de génération Z”. La raison ? Il ne voulait pas de la “mentalité congé maladie du lundi au vendredi”.

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En effet, les jeunes de la génération Z sont souvent licenciés peu de temps après avoir été embauchés, en partie à cause de leur manque de motivation et de professionnalisme. L’employeur suisse regrettait quant à lui le fait que les jeunes souhaitent moins travailler et aient recours à un congé maladie pour cela.

L’annonce a été supprimée

Cette annonce a fait polémique en Suisse, bien que la discrimination par l’âge ne soit pas formellement interdite dans le pays et soit plus sujet à débat.

Ce n’est pas le cas en France, où le Code du travail interdit d’écarter un candidat à cause de son âge ou de sa génération. L’annonce a finalement été supprimée.