Vous avez une intelligence émotionnelle élevée si vous êtes capable d'effectuer ces 5 tâches simples

En plus de notre quotient intellectuel, nous avons tous une intelligence émotionnelle. Voici les 5 signes qui prouvent que votre intelligence émotionnelle est élevée.

L’intelligence émotionnelle est une partie de notre personnalité qui influe sur notre comportement, nos interactions dans notre vie sociale ainsi que notre aptitude à prendre les bonnes décisions. Cette idée a été conceptualisée dans les années 1990 par John Mayer et Peter Salovey. Selon les chercheurs, il s’agit “d’une forme d’intelligence sociale qui implique la capacité d’identifier non seulement ses propres émotions (ou sentiments), mais aussi celles des autres individus, ainsi que la capacité à discriminer les différentes émotions et à les utiliser pour orienter les pensées et les actions”.

Tout comme nous avons chacun un quotient intellectuel différent, nous avons tous notre propre intelligence émotionnelle. Mais comment savoir si cette dernière est élevée ? Pour cela, il existe cinq signes à prendre en compte. Si vous possédez ces cinq compétences, cela signifie que vous avez une intelligence émotionnelle élevée.

Identifier ses émotions

Si vous savez identifier vos émotions et les verbaliser, c’est un signe d’intelligence émotionnelle. Vous avez conscience de ce que vous ressentez et vous savez comment vos émotions vont vous influencer dans votre vie quotidienne.

Maîtriser ses émotions

Les personnes qui ont une intelligence émotionnelle élevée parviennent à garder leur calme quand une émotion les submerge et comprennent leur fonctionnement émotionnel. Elles s’observent, s’écoutent et analysent la manière dont elles réagissent pour mieux se canaliser.

La motivation intérieure

Avoir une intelligence émotionnelle élevée permet de surmonter les obstacles, de rester déterminé et fixé sur son objectif, et ce même si une émotion nous submerge. Si vous savez vous remettre en question et que vous utilisez vos émotions à bon escient pour avancer, c’est un signe d’une intelligence émotionnelle élevée.

Faire preuve d'empathie

L’empathie est le fondement de l’intelligence émotionnelle. Les personnes qui font preuve d’empathie arrivent à se mettre à la place des autres et à comprendre ce qu’ils ressentent. Elles ont une analyse fine et juste des émotions chez les autres et arrivent à les reconnaître à travers les signes non-verbaux ou les expressions faciales.

Utiliser ses émotions

Si vous réussissez à maintenir des relations humaines stables avec les autres, vous faîtes preuve d’une forte intelligence émotionnelle. Cela est notamment le cas dans le monde du travail. Par exemple, mettre tout le monde de bonne humeur avant une réunion est un signe d'intelligence émotionnelle, car cela signifie que vous arrivez à utiliser les émotions des autres pour faire passer un message.