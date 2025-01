Ce défi mathématique est réservé aux personnes intelligentes : saurez-vous le relever ?

Envie de vous creuser les méninges ? Voici le défi mathématique qui met à l’épreuve les personnes les plus intelligentes.

On vous prévient, certains ont déjà abandonné le défi à la rédaction ! Il y a parfois de ces choses qui nous paraissent simples, mais qui s’avèrent, en réalité, complexes. C’est ce qu’il s’est passé avec un défi mathématique devenu viral qui prend la tête de nombreux internautes.



Crédit : IStock

Selon le média Union Rayo, qui a dévoilé ce problème mathématique, seules les personnes qui respecteront l’ordre des opérations, peuvent potentiellement réussir à résoudre cette énigme mathématique, plus difficile qu'elle n'y paraît. Plus de suspense désormais, voici le problème de math’ à résoudre : 2 x 2 – 2 ÷ 2 + 2 = ?

À vous de jouer !

Un problème pas si complexe que cela

Après plusieurs minutes de recherche, vous souhaitez déjà abandonner ou du moins, vous ne savez pas comment vous y prendre pour obtenir la bonne réponse ? Pas de panique, on vous donne quelques conseils :

Pour résoudre ce problème, il est important de respecter la hiérarchie des informations données. En clair, il faut procéder par étapes.

Commencez par résoudre la multiplication : 2 x 2 - Résultat : 4

Puis, attaquez-vous à la division 2 ÷ 2 - Résultat : 1

Ensuite, on reprend la suite en faisant : 4 – 1 + 2 - Résultat : 3 + 2 = 5

Le résultat final de ce problème est donc : 5.



Crédit : IStock

Alors oui, on vous l’accorde, finalement, ce problème mathématique est simple. Mais encore faut-il se souvenir de l'ordre dans lequel effectuer les opérations. Ce que l’on apprend, c’est qu’il est important de procéder par étapes. Et si cela vous aide, vous pouvez aussi séparer les opérations (multiplication, division, soustraction, addition) par des parenthèses, afin d'y voir plus clair. Ce qui donnerait : (2 x 2) – (2 ÷ 2) + 2. Vous voyez l’idée ?

La morale de cette histoire, c'est surtout qu’à chaque problème, bien qu’il soit parfois énorme, terrifiant ou qu’il paraisse compliqué, il y a toujours une solution.