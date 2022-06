50 blagues du jour qui vont vous faire rire

En cas de stress ou de problèmes de santé, le rire est le meilleur des remèdes. Pour rire un bon coup, voici les meilleures blagues du jour.

Pourquoi lire les blagues du jour ?

Pourquoi lire les blagues du jour ?

Le rire reste d’ailleurs la meilleure thérapie pour retrouver le moral et le sens de l’humour. Pensez donc à faire rire vos proches avec de belles blagues du jour le temps que la situation sanitaire s’améliore.

Les blagues du jour ont l’avantage d’être courtes et amusantes. Elles vous redonnent la pêche en un rien de temps. Et puis, il y a ceux qui souhaitent juste apprendre à faire de bonnes blagues pour impressionner leur entourage. Entretenez votre sens de l’humour en vous inspirant des blagues du jour du web.

Amusez-vous en racontant ces quelques blagues du jour

Il n’y a rien de mieux qu’une blague du jour pour égayer la journée, entretenir le sens de l’humour et rire un bon coup. Voici une sélection des blagues du jour les plus drôles que nous avons sélectionnées pour vous faire plaisir.

L’histoire du bébé roux né à l’hôpital

Le papa demande alors au docteur :

Les cheveux roux sont héréditaires, n’est-ce pas ?

En principe, oui.

Le souci, c’est que moi et ma femme sommes bruns, et nos parents le sont aussi. Alors pourquoi notre bébé est-il roux ?

Le médecin lui demande alors : combien de fois par semaine faites-vous l’amour ?

Euh… une fois.

Une fois par semaine ?

Non.

Une fois par mois ?

Non.

Mais enfin, combien de fois alors ?

Une fois par an.

Ah, je vois. Les cheveux roux de votre bébé sont le résultat de la rouille!

L’histoire d’une femme qui discute avec une autre

Mon mari est un homme en or.

L’autre lui dit :

Le mien est un homme en taule.

L’histoire d’un fils de banquier

Le garçon demande à son père :

Papa, veux-tu me prêter 20 euros et ne me donner que 10 euros ?

Pourquoi ? Répondit le père.

Parce que je te dois 10 euros et toi, tu me dois 10 euros. Comme ça, on est quitte!

L’histoire d’un enfant qui discute avec son père

Papa, c’est quoi une beauté ?

Tu as déjà regardé ta mère ?

Oui.

Et bien, ce n’est pas ça!

Qu’est-ce qu’un carnaval d’aveugles ?

Réponse : le Festival de Cannes.

L’histoire d’une affaire portée devant le juge. Ce dernier demande à l’accusé :

N’avez-vous rien ressenti lorsque vous avez découpé votre femme en morceaux et mise dans la marmite ?

Si, j’ai même pleuré à un certain moment.

Ah oui ? Et à quel moment exactement ?

Quand j’ai coupé les oignons!

Quelle est la coiffure d’un footballeur ?

Réponse : la coupe du monde.

L’histoire de la secrétaire qui discute avec son patron :

Vous avez laissé la porte du garage ouverte, Monsieur, dit-elle tout en lui montrant sa braguette.

Le patron comprend l’allusion et lui répond :

J’espère que vous n’avez pas vu ma magnifique Cadillac.

Non, dit-elle, j’ai juste aperçu une vieille Volkswagen rose avec deux pneus crevés.

Histoire de conjugaison : la maîtresse demande à Toto :

Toto, conjugue la phrase suivante au futur : «le voleur a été arrêté hier».

Il répond alors : il est resté en zonzon Madame!

L’histoire du pain au chocolat qui demande au croissant :

Pourquoi t’as la même forme que la lune ?

Eh bien, tu en poses des questions! Et toi, pourquoi t’as la merde au cul d’abord ?

L’histoire d’un gars qui recherchait une place de parking à son travail

Il s’est fait doubler en prenant une place.

Le chauffeur de l’autre voiture est alors sorti et lui a lancé :

Dommage pour toi! La place est pour moi.

Après avoir garé sa voiture, il est monté dans l’immeuble pour faire passer un entretien d’embauche : le chauffeur qui l’a doublé était le candidat.

L’histoire de l’enfant magique

Il a avalé une pièce de 50 centimes d’euro. Voyant ce qu’il a fait, sa mère se précipita pour lui taper dans le dos jusqu’à ce qu’il recrache la pièce. Celle-ci s’aperçut alors que la pièce s’est transformée en une pièce d’un euro. Elle demande alors à son mari :

C’est stupéfiant! Notre fils a avalé une pièce de 50 centimes et a recraché une pièce d’un euro. T’en penses quoi ?

Enthousiaste, le mari répondit :

Continue de lui faire avaler des pièces de 50 centimes!

L’histoire d’un homme qui discute avec un avocat

Dites, à combien s’élèvent vos honoraires ?

L’avocat répond :

C’est à 1000 euros pour 3 questions.

L’homme s’écrie alors :

Ce n’est pas un peu excessif comme tarif ?

L’avocat rétorque :

Non. J’attends votre troisième question maintenant.

L’histoire d’un homme qui discute avec sa femme

Chérie, serais-tu capable de former un 8 avec ta bouche ?

Non.

T’es nulle alors, car les poules sont capables de faire un neuf (un œuf) avec leur cul.

L’histoire d’un mec bourré dans un bar

Il demande au barman où se trouvent les toilettes. Celui-ci l’indique que les toilettes se trouvent au fond, à droite, puis à gauche.

En suivant le chemin, il aperçoit des toilettes en or et décide d’y mettre son paquet.

Le lendemain, il raconte l’histoire des toilettes en or à ses amis. L’un d’entre eux a décidé de vérifier la véracité de cette histoire en se rendant au bar.

Une fois devant le bar, il demande alors au barman :

Dites, où se trouvent vos toilettes en or ?

Le barman s’écria alors :

Hey, Robert, j’ai trouvé le mec qui a chié dans ton saxophone.

L’histoire de deux potes

Que ferais-tu si la fin du monde est pour aujourd’hui ?

Je tirerai sur tout ce qui bouge. Et toi ?

J’éviterai de bouger.

Qu’est-ce qui dit nioc-nioc ?

Réponse : un canard qui s’amuse à parler le verlan.

Que fabriquent les vaches lorsqu’elles dorment ?

Réponse : du lait concentré.

Quels fruits sont présents dans n’importe quelle maison ?

Réponse : les mûres et les coins.

Quel animal a le plus de dents ?

Réponse : la petite souris.

Quel est le nom de la mère du phoque ?

Réponse : Mother phoquer.

Pourquoi certains poissons vivent dans l’eau salée ?

Réponse : parce que l’eau poivrée les fait éternuer.

Pourquoi l’ordinateur veut se gratter ?

Réponse : parce qu’il est infesté de puces.

Quelle est la sucrerie la plus blasée ?

Réponse : le choco-las.

Quelle sorte de blagues une tomate préfère-t-elle ?

Réponse : les blagues bien juteuses.

Que fait le crocodile quand il aperçoit une femelle ?

Réponse : il Lacoste.

Qu’est-ce que les maths et le se*e ont en commun ?

Réponse : plus les inconnues sont nombreuses, plus c’est chaud.

Pourquoi les pêcheurs ne grossissent pas ?

Réponse : parce qu’ils surveillent leur ligne.

Que fait la fraise sur le cheval ?

Réponse : Tagada! Tagada! Tagada!

L’histoire de deux patates qui se baladent

En traversant la route, l’une d’entre elles se fait écraser par une voiture. L’autre s’écrie : «Oh purée!»

Quel crustacé est le plus léger ?

Réponse : la palourde.

Quel est le contraire de steak ?

Réponse : une pastèque.

L’histoire d’un hibou qui discute avec un taureau

Le taureau dit : ma femme est vache!

Le hibou répond : la mienne, elle est chouette!

Quelle est l’expression des chats diaboliques ?

Réponse : Satan est par minou.

L’histoire de deux spermatozoïdes

Tu ne sais pas si les ovaires sont encore loin ?

Oh tu sais, nous n’en sommes qu’aux amygdales.

Un sous-marin a heurté un poisson rouge. Qui est en tort ?

Le sous-marin, car il n’a rien à faire dans le bocal du poisson rouge.

Comment appelle-t-on une luciole qui a consommé du viagra ?

Réponse : un néon!

Tu veux une bonne blague, mais à l’envers ?

Oui.

Alors, ça commence par des rires.

L’histoire d’un poil volant

Un jour, il était bien. Et puis, il n’est pubien.

L’histoire d’une discussion au téléphone

Connais-tu Sarah ?

Quelle Sarah ?

Ça raccroche!

L’histoire de deux copains qui discutent

Ça veut dire quoi : I don’t know ?

L’autre lui répond : je ne sais pas.

L’histoire de deux œufs qui discutent

T’es bizarre : t’es vert et poilu!

C’est parce que je suis un kiwi connard.

L’histoire de deux cacas durs qui parlent à un caca mou :

Je peux venir ?

Non. La gu*rre, c’est pour les durs!

Quelle différence y a-t-il entre le crocodile et l’alligator ?

Réponse : c’est caïman la même chose.

L’histoire de deux canards qui se rencontrent sur une rive

L’un dit : Coin! Coin!

L’autre répond : Merde! J’allais le dire!

Pourquoi met-on une selle sur un cheval ?

Réponse : parce que si on la met en dessous, elle tombe direct!

D’où viennent les cochons ?

Réponse : des quatre groins du monde.

L’histoire d’un fermier qui élève 1000 vaches et un taureau

Un visiteur lui dit alors :

Quel grand troupeau vous avez! J’imagine que vous en êtes particulièrement ravi.

Ben oui, mais pas autant que le taureau!

L’histoire d’un éléphant qui rencontre un homme sur une plage nudiste

Après l’avoir regardé de haut en bas, il s’écrie :

C’est avec ça que tu penses te nourrir ?

L’histoire de quatre éléphants qui embarquent sur une coccinelle. Lequel d’entre eux tient le volant ?

Réponse : c’est celui qui a son permis de conduire.