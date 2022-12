7 astuces pour faire face à l'inflation

En cette période d'incertitude économique, l'inflation est un phénomène qui peut affecter les finances de nombreux ménages. Elle se manifeste par une hausse généralisée des prix des biens et services, ce qui peut avoir des conséquences négatives sur le pouvoir d'achat des consommateurs.

Crédit : Pexels

Pour vous aider à surmonter au mieux cette période, voici 7 idées et astuces pour faire face à l'inflation :



1. Établir un budget précis et le suivre strictement : pour éviter de dépenser de manière excessive il est important de prendre en compte l'évolution des prix dans son budget en modifiant les montants alloués aux différentes catégories de dépenses. Si vous constatez qu'un prix a particulièrement augmenté prenez le temps de cherche une alternative lorsque cela est possible. Cette approche peut aider à éviter les dépassements de budget et à gérer au mieux ses finances.



2. Prioriser les dépenses : pour faire face à l'inflation, il est utile de se concentrer sur les dépenses essentielles et de réduire les dépenses superflues. Cela peut impliquer de revoir ses habitudes de consommation et de faire des choix plus judicieux. Pour chaque achat prenez le temps de réfléchir en vous posant des questions comme "Est-ce vraiment nécessaire ?" ou "Puis-je m'en passer ?". Si vous sentez que la tentation est trop forte essayez de repousser au lendemain la décision d'achat pour voir si 24h plus tard vous en avez toujours autant envie.



3. Optimiser ses achats : comparer les prix, utiliser des coupons de réduction et suivre les bons plans du moment sur Internet est un reflex simple mais efficace pour obtenir les meilleures offres et économiser de l'argent.

4. Réduire ses dépenses fixes : frais de téléphone, de télévision ou de loyer c'est le bon moment pour revoir ses contrats et négocier avec les fournisseurs pour obtenir des tarifs plus avantageux

5. Investir dans des actifs qui peuvent suivre l'inflation, tels que l'or, l'immobilier, les obligations d'État ou les fonds indiciels.

6. Rechercher les taux d'intérêt élevés sur les comptes d'épargne et les comptes d'investissement pour maximiser les gains financiers de vos placements et limiter que votre épargne soit trop diluée par l'inflation. Pensez à garder une réserve d'urgence, d'environ 3 fois votre salaire mensuel, accessible facilement en cas de besoin.

7. Considérer des options de revenu supplémentaire, telles que le travail à temps partiel, les missions de freelance en télétravail, créer votre entreprise ou l'investissement dans des entreprises en croissance. Bien que cela vous demande un effort supplémentaire cela peut être une option pour maintenir son niveau de vie malgré l'inflation.

En conclusion, pour faire face à l'inflation et limiter son impact sur votre quotidien, il est important de revoir son budget, de prioriser ses dépenses, de réduire ses dépenses fixes, d'augmenter ses revenus, d'investir dans l'immobilier ou dans des produits financiers et de s'informer sur l'évolution des prix.