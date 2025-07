Voici l'astuce grâce à laquelle vous ferez des économies sur la route des vacances, cet été

Vous souhaitez faire des économies sur la route des vacances cet été ? Pour cela, voici une astuce qui vous fera gagner du temps et de l’argent.

Le mois d’août arrive et les départs en vacances sont de plus en plus nombreux. Si vous prévoyez de partir cet été, vous êtes peut-être inquiet à propos de votre trajet. En effet, prendre la voiture pendant plusieurs heures peut être insupportable à cause de la chaleur, des embouteillages ou encore de l'impatience des enfants, à bord.

Un récent sondage a notamment montré qu’un couple sur trois se dispute dans la voiture, sur le trajet des vacances.

Crédit photo : iStock

Le voyage en voiture peut également coûter cher. Heureusement, il existe une astuce qui permet de réduire son temps de trajet tout en faisant des économies.

Faire des économies sur la route des vacances

Pour faire des économies sur vos trajets, vous pouvez par exemple utiliser un badge télépéage. En France, près de 10 millions d’automobilistes possèdent ce petit appareil fixé au pare-brise pour franchir les portiques de péage. Ainsi, vous pouvez passer au péage sans vous arrêter et sans utiliser de monnaie ou votre carte bancaire. Selon le Journal de l'Économie, en limitant les arrêts à répétition et en évitant de freiner dans les embouteillages, vous réduisez votre consommation de carburant ainsi que l’usure de vos freins. Vous faites donc des économies.

Crédit photo : iStock

Si le badge télépéage vous permet d’économiser de l’argent sur le long terme, l’achat de cet appareil peut toutefois être onéreux. Pour ne pas vous ruiner, profitez des promotions cet été. Ulys, la marque qui détient la part la plus importante du marché du télépéage, propose 12 mois gratuits grâce au code promo ULYS012. Selon Magic Maman, c'est également le cas de Fulli qui offre 12 mois de frais de gestion avec son code promo ETE25. En profitant de ces offres, vous recevrez rapidement un badge de télépéage gratuitement, que vous pourrez utiliser pour partir en vacances cet été.

Pour rappel, utiliser un badge ne dispense pas de payer le péage puisque la facturation a lieu à la fin de chaque mois. Cependant, cet appareil peut être utile pour limiter votre consommation de carburant et profiter de certains avantages et de réductions sur les routes françaises et européennes.