À 16 ans, il est admis dans 185 universités et s'est vu proposer 9 millions d'euros de bourse, un record

Un lycéen américain vient d'obtenir un nombre record d'admissions à l'université.

Que faisiez-vous à 16 ans ?

À cet âge-là, vous étiez sûrement au lycée et profitiez de votre adolescence sans forcément vous prendre la tête avec votre avenir, malgré les remontrances de vos parents ou des professeurs.

Une insouciance que ne connaît déjà plus Dennis Barnes, dont la trajectoire impressionne outre-Atlantique.

Cet ado américain de 16 ans vient en effet d’être accepté par… 185 universités, dont les plus prestigieuses du pays, et s’est vu proposer 10 millions de dollars de bourse (9 millions d'euros environ). Un record aux États-Unis.

Malgré ce pont d’or et cette cour assidue, le jeune homme est resté sur son premier choix, à savoir intégrer la très réputée université de Cornell, située dans l’État de New York.

Crédit photo : International High School of New Orleans

À 16 ans seulement, il est accepté par 185 universités américaines, dont les plus prestigieuses, mais il a déjà fait son choix

Le lycéen l’a lui-même annoncé vendredi dernier depuis son établissement scolaire de la Nouvelle Orléans, lors d’une interview en visio-conférence diffusée sur CNN.

« Je me suis engagé à fréquenter l’Université Cornell et j’ai l’intention de poursuivre des études en informatique puis dans le développement de logiciels », a-t-il ainsi déclaré, en portant fièrement le sweat de la faculté qu’il intégrera dès la rentrée prochaine.

Denis Barnes espère y recevoir un enseignement « de qualité » car, selon lui, Cornell est la « meilleure Ivy League (groupe de huit universités privées qui figurent parmi les plus anciennes et les plus prestigieuses du pays) pour l’ingénierie ».

Crédit photo : CNN / Capture d'écran

Malgré son profond attachement à la Nouvelle Orléans qui l’a vu naître, le jeune homme convoité a également expliqué qu’il était temps pour lui de partir de son cocon familial pour aller découvrir la vie.

« J’aime ma ville, mais je veux m’aventurer et découvrir de nouvelles choses que je n’ai jamais vues auparavant », a-t-il indiqué.

De son côté, l’université de Cornell qui s’apprête à accueillir le jeune homme a tenu à réagir, suite à sa décision d’intégrer ses rangs.

« Cornell Engineering félicite Dennis et ses camarades de la promotion 2027, ainsi que leurs familles, pour tout ce qu’ils ont accompli pour atteindre ce moment passionnant de leur parcours éducatif. Nous sommes ravis d’accueillir cet incroyable groupe de futurs leaders dans la communauté de notre campus dans quelques mois seulement », a ainsi déclaré l’institution dans un communiqué.

Pour Denis, le plus dur commence désormais mais nul doute qu'il franchira les étapes une à une avec brio.