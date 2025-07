À 29 ans, il possède 7 biens immobiliers et génère 2 200 € de revenus nets par mois

Auprès du Figaro Immobilier, un propriétaire immobilier, pas encore trentenaire, raconte comment il est parvenu à acheter sept biens en cinq ans, lui permettant de générer un revenu confortable en complément de son salaire.

Acheter un bien immobilier, c’est un réel investissement portant ses fruits sur le long terme. Pierre, 29 ans, peut en témoigner, en l'occurrence auprès du média Le Figaro Immobilier. Ce quasi trentenaire est propriétaire de sept biens immobiliers, cinq ans après avoir acheté le premier.

C’est en 2020 qu’il acquiert son premier appartement, de 70 mètres carrés, à Clermont-Ferrand, pour la somme de 120 000 euros. À l’époque, il a 24 ans et travaille comme technicien d’inventaire en CDI, percevant un salaire net de plus de 2 000 euros. Pour sa première acquisition immobilière, il met un apport de 10 000 euros et contracte un emprunt de 120 000 euros sur 20 ans à la banque, comprenant un remboursement mensuel de 550 euros.

"Je voulais gagner plus pour pouvoir m'acheter de belles voitures. J'ai attendu d'avoir mon CDI pour acheter mais j'avais déjà mis de côté quand j'étais étudiant en travaillant tous les étés. Je ne suis pas de nature dépensière, donc j'avais déjà un peu d'argent de côté"

Un appartement transformé en colocation étudiante

Pour son premier achat, il avait ciblé un type de bien en particulier : au moins trois chambres, des toilettes séparées, un immeuble sans ascenseur pour limiter les charges et, surtout, une localisation proche des facultés. Pierre avait une idée derrière la tête, il voulait transformer ce bien en colocation Pierre avait en effet déjà en tête d'acheter ce bien pour en faire une colocation :

"J'avais entendu dans un podcast que ça permettait de générer plus de revenus qu'une location classique et Clermont-Ferrand est une ville assez étudiante"

Ainsi, il loue chaque chambre, de 10 mètres carrés chacune, 350 euros par mois, ainsi qu'un garage, 80 euros par mois. Cela lui permet de générer 1 130 euros de revenus par mois.

"Sans la colocation, j'aurais sans doute loué l'appartement aux alentours de 700 euros par mois"

La première pierre de son patrimoine immobilier

Les charges d'abonnement individuel (électricité, internet) étant payées directement par les locataires et les charges de copropriété incluses dans les provisions sur charges payées avec le loyer, la location de l'appartement en colocation et celle du garage permettent au propriétaire d'atteindre un revenu annuel de 12 430 euros, en comptant un mois de vacances locative, ce qui, d'après ses calculs, représente 48% de plus qu'une location hors colocation.

"Je paye entre 200 et 300 euros de charges de copropriété par trimestre et 1 000 euros de taxe foncière chaque année"

Pour Pierre, l’avantage de la colocation est également pratique, même si un étudiant est susceptible de ne pas finir l’année dans le logement, en cas de décrochage universitaire, ce qui représente un risque de manque à gagner.

"La colocation, c'est aussi moins de gestion que de la location saisonnière. Je fais l'état des lieux en août et, souvent, je n'ai plus rien à faire de toute l'année. Cette année j'ai pris, sans faire exprès, deux locataires qui étaient dans la même classe. En mai, elles sont toutes les deux parties pour leur stage de fin d'études, donc je me suis retrouvé d'un coup avec deux chambres vides. Mais, en cinq ans, c'était la première fois que j'avais deux chambres vacantes pendant trois mois".

Pour la rentrée 2025/2026, il a trouvé ses étudiants depuis le mois de juin, pour un début de bail en août. Aujourd'hui, Pierre possède un portefeuille de sept biens, dont la majorité est dédiée à la location courte durée. Grâce à ses investissements, il se dégage un revenu d'environ 2 200 euros par mois, net d'impôts. Le jeune homme a d'ailleurs décidé de quitter son CDI en janvier 2025 pour devenir entrepreneur dans la formation en ligne.