À 37 ans, elle est célibataire et ne veut pas d'enfant pour vivre sa vie sans contrainte

Du haut de ses 37 ans, Monique Lindner ne souhaite pas fonder une famille. Elle explique sa décision qui peut surprendre.

Monique Lindner est une Allemande âgée de 37 ans. Dans un essai publié dans les colonnes de Business Insider, elle explique pourquoi elle ne veut pas d’enfant.

Alors qu’elle était encore adolescente, Monique Lindner a pris une décision radicale : celle de ne jamais devenir maman.

«Je sais depuis mon plus jeune âge que je ne veux pas avoir d’enfants», explique la jeune femme.

Selon ses dires, elle n’avait pas les mêmes préoccupations que les jeunes de son âge.

«Mes projets étaient complètements différents. Je travaillais depuis l’âge de 13 ans et je savais que je voulais devenir PDG de l’une des meilleures agences événementielles d’Allemagne, être connue et voyager (…)».

Comme elle le précise, le trentenaire ne souhaite pas fonder une famille pour plusieurs raisons. La première : elle tient à son indépendance plus que toute autre chose.

«Je suis née en Allemagne de l’Est, derrière le mur. Mes parents ont dû se battre toute leur vie pour gagner leur liberté. Je n'ai jamais voulu être confinée à un endroit ou liée à quelqu'un d'autre. La liberté a toujours été très importante pour moi», détaille l’auteure de l’essai.

Monique Lindner souffre également de problèmes de santé. Résultat : elle veut profiter de la vie sans enfant.

« La plus grande réussite est de mener une vie paisible »

Toujours selon ses dires, son mode de vie lui a permis de se concentrer sur sa carrière, d’économiser de l’argent et de voyager aux quatre coins du monde.

«À ce jour, j'ai voyagé seule dans 45 pays et j'ai vécu dans neuf d'entre eux. Je suis PDG de ma propre entreprise, je n'ai pas d'enfants et je suis la plus heureuse possible», confie la femme d’affaires.

Avant d’ajouter :

«Choisir de ne pas avoir d'enfants m'a permis d'investir mon temps, mon argent, mon énergie et d'autres ressources en moi-même (…) Le fait de ne pas avoir d'enfant m'a permis de prendre soin de moi et d'apprendre à mieux me connaître».

Sans réelle surprise, son refus d’être mère ne passe pas auprès de son entourage, qui ne comprend pas sa décision.

«Au cours des 25 dernières années, de nombreuses personnes m'ont demandé pourquoi je ne voulais pas d'enfants. J'ai également reçu de nombreux conseils et avis non sollicités. Pendant dix ans, ma mère m'a dit que je devais simplement trouver le "bon" et que lorsque ce serait le cas, je changerais d'avis. Mon grand-père m'a toujours dit que je ne survivrais pas seule quand je serais vieille. Il disait que je n'aurais personne pour s'occuper de moi si je n'avais pas d’enfants», raconte Monique Lindner.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que celle qui va bientôt fêter ses 38 ans ne regrette pas son choix.

«La plus grande réussite est de mener une vie paisible, heureuse et épanouie (…) Pour moi, cela signifie vivre pleinement ma vie, exactement comme je suis. Heureuse, en bonne santé et sans enfant», conclut la cheffe d’entreprise.

