À 96 ans, il court 10 km pour aider les enfants atteints de cancer

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Paget Blaza

Du haut de ses 96 ans, il a participé à une course caritative de 10 km en suivant un mantra de cinq mots transmis par son père.

Une performance qui impressionne !

Au Canada, un nonagénaire particulièrement dynamique a couru une course caritative de 10 km. Une sacrée prouesse pour son âge.

Paget BlazaCrédit Photo : CP24

Le conseil de son père comme ligne de conduite

À 96 ans, Paget Blaza affiche une forme olympique grâce aux conseils que son père lui a prodigués tout au long de sa vie, rapporte le magazine américain People.

« Jusqu’au jour de sa mort, mon père me répétait : “Il faut continuer à bouger” », a confié ce coureur de longue date au média local CP24.

Depuis, ce mantra de cinq mots l’accompagne aussi bien pendant les courses que dans la vie de tous les jours.

« Je pense que si l’on continue à bouger, on reste davantage impliqué dans ce qui se passe dans le monde, et cela nous permet de vivre plus longtemps », a-t-il ajouté.

Paget BlazaCrédit Photo : CP24

Le 10 mai dernier, il a participé à la 26e édition du Sporting Life 10K de Toronto, une course caritative de 10 kilomètres organisée chaque année dans la ville canadienne.

Cet événement vise à récolter des fonds pour l’association Campfire Circle, qui accompagne les enfants atteints de cancer ou de maladies graves ainsi que leurs familles.

La suite après cette vidéo

« C’est incroyable »

Paget Blaza a terminé le parcours en 1 heure, 29 minutes et 15 secondes. Un temps remarquable à son âge. Son épouse, Susan Blaza, a d’ailleurs salué son exploit après son arrivée.

« C’est incroyable. Je suis très fière de lui. Moi, je serais incapable de courir autour du pâté de maisons, alors encore moins un 10 km. Du coup, je fais partie de l’équipe de soutien », a-t-elle indiqué.

Dans la foulée, son épouse a salué la forme physique de son mari, qui avait déjà participé à l’épreuve l’année dernière.

« Il est rentré à la maison en disant : “Je pourrais la refaire tout de suite” », a-t-elle déclaré.

Paget Blaza et son épouseCrédit Photo : CP24

De son côté, Paget Blaza a exprimé toute sa reconnaissance envers sa plus grande supportrice.

« Sans Sue, je ne pourrais pas faire tout ça », a-t-il reconnu.

Avant d’ajouter :

« Elle me soutient à chaque course. En quelque sorte, elle garde mon manteau pendant que je cours. Elle m’apporte énormément de soutien, ainsi qu’une alimentation adaptée ».

Un duo qui fonctionne à merveille !

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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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