Oubliez la marche et la course : Harvard recommande cette activité inattendue pour rester fort et musclé après 60 ans

Les séniors de plus de 60 ans doivent pratiquer une activité physique pour éviter de nombreux inconvénients. L’université de Harvard vient de dévoiler le meilleur sport pour cela.

Rester en forme physiquement et mentalement est important. Encore plus quand on prend de l’âge. Après 30 ans, le corps perd naturellement du muscle. Ce phénomène s’appelle la sarcopénie et il s’accélère après 60 ans.

Les médecins sont formels, une baisse de la masse musculaire et de la mobilité à cet âge entraîne des risques accrus de chutes et de blessures. Dès lors, le seul remède est d’être actif physiquement. Et pour cela, il y a un sport qui est mieux que les autres. Cependant, oubliez la marche, la natation ou le running. Selon une récente étude de la Harvard Medical School, la meilleure façon de rester en forme après 60 ans est de pratiquer… les arts martiaux.

Un art qui fait travailler les muscles en profondeur et améliore les fonctions cognitives

Crédit photo : Diamond Dogs/ iStock

En fait, l'étude ne mentionne pas la pratique de sports de combat comme on pourrait le penser. Elle fait plus spécifiquement référence au tai-chi. Il s’agit d’un art martial chinois qui « améliore la souplesse, la coordination, l'équilibre, et mise sur la relaxation », indique la Fédération Française des Sports pour tous.

Le tai-chi est réputé pour sa gymnastique douce et sa dimension spirituelle. C’est ce que mettent en avant les chercheurs dans leur étude : des mouvements lents et conscients qui améliorent l’équilibre et la force. À ce titre, l’aïkido et le wing chun sont également cités dans l’étude.

Les chercheurs précisent que le tai-chi sollicite, de façon intense, les muscles des jambes et de la ceinture abdominale. Sa pratique augmente la coordination et la réactivité. En développant la masse musculaire en profondeur, le corps reste musclé et prévient d’éventuelles chutes liées à l’âge. De plus, le tai-chi favorise la densité osseuse et aide ainsi à la prévention de l’ostéoporose.

Enfin, en plus de votre corps, c’est votre esprit que vous chouchoutez. Le tai-chi est un excellent anti-stress qui améliore aussi votre humeur et votre sommeil tout en stimulant mémoire et concentration. En plus, il n’y a pas d’âge pour se mettre au tai-chi !