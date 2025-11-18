Ses seins grossissent en permanence à cause d'une maladie rare, elle vit un calvaire au quotidien

À 25 ans, Summer Robert souffre d’une maladie rare : ses seins grossissent en permanence.

Summer Robert vit avec une poitrine XXL. Cette Écossaise âgée de 25 ans a gagné dix tailles de soutien-gorge en l’espace de dix ans. Aujourd’hui, sa poitrine pèse plus de 25 kilogrammes.

Du haut de ses 1,45 m, celle qui vit dans la région de Glasgow est classée dans la catégorie « obésité morbide », à cause de la taille de ses seins.

Crédit Photo : Summer Robert

Résultat : les médecins ont refusé de lui faire subir une chirurgie de réduction mammaire au motif qu'elle dépasse le seuil d'IMC fixé par le NHS (National Health Service).

Depuis son enfance, Summer est victime de moqueries et de harcèlement en raison de ses son apparence. À 15 ans, cette dernière a vu ses seins doubler de volume. À l’époque, elle a consulté un médecin, mais celui-ci a indiqué que cette croissance rapide était due à la puberté.

Elle a quitté le lycée un an plus tard pour travailler dans l’hôtellerie. Elle avait alors atteint un bonnet J. Cette fois encore, la jeune fille est confrontée au harcèlement.

« Je suis devenue chef dans le restaurant de mon père, mais j'étais trop sexualisée, et les autres chefs étaient trop entreprenants et trop tactiles », explique-t-elle dans les colonnes de Metro.

Elle souffre d’une maladie rare

Il y a deux ans, Summer a vécu une grosse frayer après avoir senti une grosseur dans son sein.

C’est dans ce contexte que la vingtenaire a découvert qu’elle était atteinte d’une maladie rare appelé « gigantomastie », une forme grave de macromastie. Cette pathologie se caractérise par une augmentation soudaine et inexpliquée du volume des seins.

En d’autres termes, l’Écossaise a les seins qui grossissent en permanence. Comme le précise Passeport Santé, « le traitement de la gigantomastie est chirurgical et consiste en une réduction mammaire ».

Crédit Photo : Summer Robert

En attendant la sienne, l’ex-serveuse porte un corset spécialisé prescrit par son médecin. Son énorme poitrine est un handicap au quotidien. Elle souffre de douleurs lombaires et aux épaules.

« Lorsque je marche, j'ai l'impression que mon dos est cassé, la douleur est si intense (…) », explique-t-elle.

En plus de cela, elle débourse une fortune pour acheter des soutiens-gorge à sa taille. Pour soulager ses maux, Summer pratique la natation, une activité physique qui lui permet de se sentir légère.

Sa poitrine XXL lui rapporte gros sur OnlyFans

Malgré ces inconvénients, la jeune femme a transformé sa poitrine handicapante en atout. Elle vend des photos et des vidéos de ses seins sur le site pour adultes OnlyFans. Son abonnement mensuel s’élève à 12,90 livres sterling (environ 14,60 euros).

Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette activité lui rapporte beaucoup d’argent. Le mois dernier, la créatrice de contenu a gagné la coquette somme de 70 000 livres sterling (environ 79 450 euros).

« Quand j'ai commencé, j'avais une seule photo en bikini et j'ai gagné 800 livres sterling (908 euros) en une journée Avant, je gagnais cette somme en deux semaines ».

Crédit Photo : Summer Robert

Désormais, lorsqu'elle se fait siffler par des hommes dans la rue, elle répond et leur dit de s'abonner à son compte OnlyFans.

« Quand j'étais plus jeune, je détestais cette attention, mais maintenant, je me dis simplement qu'ils pourraient être des acheteurs potentiels, et mes abonnés ne sont pas effrayants, ils aiment sincèrement mes seins et me soutiennent », explique la mannequin.

Forte de sa nouvelle confiance en elle, elle souhaite que les jeunes femmes qui rencontrent des difficultés similaires « se concentrent sur elles-mêmes ».