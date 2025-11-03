Le coeur sur la main, la star N°1 d'OnlyFans Sophie Rain donne 120 000 dollars aux familles dans le besoin

Star d’OnlyFans, la multimillionnaire Sophie Rain est connue pour sa philanthropie. La starlette de 21 ans vient de faire un don destiné aux familles en difficulté.

Elle est la star numéro 1 sur OnlyFans. À seulement 21 ans, Sophie Rain gagne des millions grâce à son activité sur le site pour adultes.

La starlette qui revendique sa virginité et ses valeurs chrétiennes est à la tête d’une fortune estimée à environ 82 millions (environ 73 millions d’euros) de dollars. Une somme étourdissante récoltée en seulement 18 mois.

Si la créatrice de contenu multiplie les gains faramineux, celle-ci a aussi le cœur sur la main. En septembre dernier, la native de Miami a annoncé vouloir reverser une partie de ses revenus à une association caritative.

Crédit Photo : Sophie Rain / Instagram

Une influenceuse OnlyFans très généreuse

À l’occasion de ses 21 ans, Sophie Rain a lancé une initiative pour venir en aide à Feeding America, une organisation américaine connue pour offrir des repas et des abris à plus de 46 millions personnes en situation de précarité.

Sur TikTok, l’influenceuse à succès a dévoilé à ses 16 millions de followers qu’elle ferait don de 24 heures de ses revenus issus de ses abonnements sur OnlyFans à l’association en question.

« Cette année, je voulais faire quelque chose de très spécial pour mon anniversaire. Tout l'argent dépensé ce jour-là sera reversé, alors assurez-vous de vous inscrire avant le 30 septembre », a-t-elle déclaré.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’Américaine a tenu sa promesse.

Elle fait don d’une grosse somme d’argent aux plus démunis

L’ex-serveuse a en effet versé la somme de 121 000 dollars (environ 104 000 euros) à l’association Feeding America. Selon le site, un seul dollar pourrait offrir « au moins dix repas » aux personnes en difficulté.

Dans le détail, près de 1,2 million d’Américains ont pu manger grâce au geste généreux de Sophie Rain.

La jolie brune est investie dans la lutte contre la faim pour une raison précise. Cette dernière a grandi dans un foyer pauvre, habitué aux bons alimentaires pour se nourrir.

Crédit Photo : Sophie Rain / Instagram

« Je sais ce que c’est que d’ouvrir le réfrigérateur et de ne pas y trouver grand-chose. Je sais ce que c’est que de voir ses parents stresser à propos des courses et devoir choisir entre payer le loyer ou nourrir la famille », a-t-elle confié au média People.

Avant d’ajouter :

« L’insécurité alimentaire ne se soucie pas de votre profession ou de qui vous êtes. Tant que je continuerai à gagner de l’argent, je continuerai à faire des dons ».

« Faites ce que votre cœur vous dit »

Pour l’heure, l’organisation Feeding America n’a pas encore confirmé publiquement de don de Sophie Rain ni répondu à la demande de commentaires de People.

De son côté, celle qui est très à cheval sur ses principes va réitérer l’expérience lors des fêtes de fin d’année. Alors qu’elle fait l’objet de critiques en raison de son métier, la jeune femme se moque du regard des autres.

« Les gens nous jugent déjà. Si vous attendez leur approbation, vous ne ferez jamais rien. Mon conseil est très simple : faites ce que votre cœur vous dit. Le jugement des autres n’a pas d’importance. Vous n’avez pas besoin d’être respectable pour faire la différence », a-t-elle indiqué.

À bon entendeur !