Amazon Prime offre un accès à 10 chaînes payantes à l'ensemble de ses abonnés pendant... un mois !

Tic tac tic tac, les abonnés Amazon Prime Video ont jusqu’au 24 avril pour s’abonner à 10 chaînes gratuites de la plateforme pendant un mois.

Alors que le géant Netflix se prépare à lancer un nouvel abonnement moins cher incluant de la publicité, Amazon Prime Video fait tout son possible pour fidéliser ses clients. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la plateforme de streaming sait comment s’y prendre.

Une offre Amazon qui ne se refuse pas

Comme le précise le magazine Version Femina, Amazon Prime a décidé d’offrir dix chaînes gratuites à tous ses abonnés pendant… un mois ! Celles et ceux qui souhaitent profiter de cette offre ont jusqu’au 24 avril pour y avoir accès, sans engagement.

Vous l’ignorez peut-être, mais la plateforme de streaming américaine propose l’abonnement Prime Video Channels. Cette rubrique abrite un grand nombre de chaînes payantes telles que Starzplay, Geo Television, Action Max, Crime District ou encore Tfou Max.

Crédit Photo : Starzplay

Aujourd’hui, les abonnées ont la possibilité de découvrir ce florilège de contenus sans débourser un centime. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur la rubrique «Chaînes» de l’interface Prime Video.

La deuxième étape consiste à jeter son dévolu sur une chaîne et cliquer sur « Commencez votre essai gratuit, payez plus tard ». Le magazine féminin rappelle «qu’il est possible de résilier l’abonnement à cette chaîne après l’avoir sélectionnée».

Cette option vise à protéger votre porte-monnaie après la fin de l’essai gratuit. Désormais, vous savez ce qu’il vous reste à faire !