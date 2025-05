Cette « série parfaite » notée 11/10 rend accros les spectateurs qui ne savent plus quoi regarder après l'avoir finie

Les spectateurs qui l’ont regardée trouvent cette série parfaite. Il ne leur a fallu que quelques jours pour la dévorer. Depuis, ils ne savent plus quoi regarder car rien ne semble être à sa hauteur.

Quand il est question de séries et de films, on pense de suite à Netflix. Pourtant, son concurrent direct, Prime Video, n’est pas en reste. Il y a par exemple cette série de Stephen King qui a scotché les spectateurs ou cette série d’horreur qui risque de vous donner des sueurs froides.

Si vous avez déjà épuisé toutes les séries de Netflix, peu importe le genre, en voici une sur Prime Video qui devrait vous convenir. Elle mélange le drame et le mystère que recherchent les spectateurs. Sortie durant la pandémie de Covid, elle a fait un carton sur la plateforme Hulu (qui n’existe pas en France) en devenant la série la plus regardée du site.

Crédit photo : Prime Video

Il s’agit de la série Little Fires Everywhere, tirée du best-seller La saison des feux (2017), de Celeste Ng. Voici le résumé fourni par Allociné : « Durant l'été 1997, Mia Warren, une mère célibataire et bohème, s’installe avec sa fille Pearl à Shaker Heights, dans la banlieue riche de Cleveland, dans l'Ohio. Leur chemin croise très vite celui des Richardson, une famille bourgeoise exemplaire du coin. Deux mères de famille et deux visions de la vie s'opposent et s'entrelacent. Leurs relations vont peu à peu se tendre jusqu'à mettre en péril leurs vies ».

Une série notée « 11/10 »

Crédit photo : Prime Video

Outre le pitch accrocheur, Little Fires Everywhere peut compter sur son duo d’actrices impeccable : Reese Witherspoon et Kerry Washington. La série est dans la même veine que Big Little Lies, dans laquelle on retrouvait déjà Reese Witherspoon.

Chose rare, Little Fires Everywhere a plu à la presse et aux spectateurs. Ces derniers lui ont attribué le score de 79 sur 100 sur Rotten Tomatoes. Sur Allociné, les spectateurs ont noté la série 4/5, témoignant de l’engouement des deux côtés de l’Atlantique. Sur Twitter, des internautes ont demandé quelle série ils notent « 11/10 » et Little Fires Everywhere est apparue.

« Cette série limitée m'a donné la VIE pendant la pandémie... J'ai besoin de la revoir pour ressentir quelque chose... » ; « Je viens de finir de lire le livre parce que j'avais envie d'un peu de peps et je me suis dit, bon sang, la mini-série est vraiment bien » ; « La série parfaite » ; « Où diable est passée la saison 2 ? Cela fait des années » ; « Un tour de force ! Ce genre de programme ne court pas les rues. Foncez » ; « Nous avons là du grand cinéma sous forme de mini-série », peut-on lire sur Twitter et Allociné.

Malheureusement pour les fans, Little Fires Everywhere ne compte que 8 épisodes et aucune saison 2 n’est prévue pour le moment. Il n’est pas trop tard pour la (re)découvrir sur Prime Video.