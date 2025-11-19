AOP, IGP, AB, STG, Label Rouge... Que signifient tous ces signes officiels ? On vous explique tout

Contrairement aux idées reçues, les signes officiels d’identification de la qualité et de l’origine concernant les produits alimentaires, viticoles et même horticoles sont faciles à déchiffrer. Suivez le guide.

AOP, IGP, STG, Label rouge, Agriculture biologique… Vous voyez ces logos dans les supermarchés, sans pour autant connaître leur signification.

Vous l’ignorez peut-être, mais à l'exception du Label Rouge, ces appellations ne sont pas des labels, indique l’INAO (Institut national de l’origine et de la qualité). Ce sont en réalité les signes d’identification de la qualité et de l’origine d’un produit.

Crédit Photo : Shutterstock

En France et en Europe, des logos officiels permettent de reconnaître les produits qui bénéficient d’un signe officiel d'identification de la qualité et de l’origine. Ils apportent une garantie officielle pour les consommateurs : garantie de l’origine (AOP, IGP), garantie de la qualité supérieure (Label Rouge), garantie d’une recette traditionnelle (STG), garantie du respect de l’environnement et du bien-être animal (agriculture biologique).

Après avoir lu cet article, tous ces signes n’auront plus aucun secret pour vous.

AOP

L’appellation d’origine protégée (AOP) désigne un produit alimentaire ou viticole, dont toutes les étapes de fabrication sont réalisées selon un savoir-faire reconnu dans une même aire géographique. Résultat : ces mets sont reconnus pour leurs caractéristiques inimitables et leurs qualités uniques. Parmi les aliments bénéficiant de ce signe, on peut citer l'Huile d'olive de Provence.

IGP

L’Indication géographie protégée (IGP) désigne un produit agricole, brut ou transformé, dont la qualité ou la réputation correspond à une zone géographique spécifique. Dans le détail, cette dénomination concerne les secteurs agricoles, agroalimentaires et viticoles. Par exemple, cette désignation s’applique à l’abricot des Baronnies. La raison ? Ce fruit de montagne est cultivé dans le Sud de la Drôme, plus précisément dans le parc naturel régional des Baronnies provençales.

Crédit Photo : iStock

STG

La spécialité traditionnelle garantie (STG) désigne un produit agroalimentaire, dont la fabrication repose sur une recette traditionnelle ou un savoir-faire local. À noter que ce mets peut être fabriqué indépendamment de son lieu d’origine. Bon à savoir : six produits français ont reçu ce signe de qualité, tels que les Moules de Bouchot, le Berthoud, un plat savoyard composé de fromage Abondance AOP, ou encore le Bœuf traditionnel de race Normande.

Crédit Photo : iStock

Agriculture biologique

L’agriculture biologique repose sur un mode de production respectueuse de l’environnement. Ce n’est pas tout. Ce système vise aussi à préserver la biodiversité et les ressources naturelles. Enfin, ce signe officiel garantit un niveau élevé de bien-être animal. Vous l’aurez compris, ce mode de production plus sain permet de protéger la nature et le climat. Pour ce faire, celui-ci exclut l’utilisation des pesticides et encourage à la place un système plus durable pour protéger notre planète.

Label Rouge

Le Label Rouge est le label national qui désigne les produits bénéficiant d’une qualité supérieure en comparaison avec les produits standards. Pourquoi ? Ces produits se distinguent grâce à leurs conditions de production ou de fabrication. Parmi elles, on trouve la baguette de tradition française ou l’Ail rose.

Pour aller plus loin

Les produits bénéficiant d’un signe officiel de l’origine ou de la qualité sont soumis à des exigences précises. Celles-ci sont consignées dans un cahier des charges, établies par les professionnels et validées par l’État. Autre point important : les produits font l’objet de contrôles stricts effectués par des organismes indépendants certifiés.

Mettant en lumière le savoir-faire français et le terroir, tout en garantissant des conditions de production optimales, ces cinq signes sont un gage de qualité. Désormais, n’hésitez plus devant les produits bénéficiant de l’une de ces étiquettes !

Crédit Photo : INAO