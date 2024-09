Voici le fruit qui contient le moins de pesticides, selon une étude

Alors que de nombreux fruits sont contaminés par des pesticides, il en existe un qui sort du lot.

La France fait partie des pays européens qui utilisent le plus de pesticides. Ces substances chimiques sont principalement utilisées dans l’agriculture afin de se débarrasser des nuisibles (mauvaises herbes, insectes, animaux, champignon ou encore bactéries).

En 2018, un rapport de l’association Générations Futures pointait du doigt la présence de résidus de pesticides dans certains aliments, dont les fruits et légumes. Ces traces se trouvent principalement dans les végétaux issus de l’agriculture intensive ou conventionnelle.

Crédit Photo : Istock

Comme le précise le magazine Biba, de nombreuses substances sont classées comme dangereuses par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et ces produits ont un impact sur la santé.

Par exemple, certains d’entre eux augmentent les risques de cancer. Mais ce n’est pas tout. Les pesticides peuvent affecter la reproduction et le développement.

Quel est le fruit avec le moins de pesticides ?

Comme nous le précisions dans cet article, en 2022, l’UFC-Que Choisir (première association de consommateurs de France) a publié une analyse critique basée sur 14 000 contrôles sanitaires sur les aliments vendus dans l’Hexagone.

Les résultats font froid dans le dos puisque plus de la moitié des fruits et légumes testés sont contaminés par des pesticides, « suspectés d’être cancérogènes et toxiques pour la production ».

Parmi les fruits les plus contaminés, on trouve les cerises, les raisins, les abricots, les fraises ou encore les pommes et poires. Il en existe néanmoins un qui reste épargné. Selon l’observatoire des pesticides de l'association Que Choisir, le fruit qui contient le moins de pesticide est le kiwi, avec une fréquence de contamination de 20%.

Crédit Photo : Istock

Agrume de l’automne, le kiwi est connu pour ses nombreux bienfaits. Il est faible en calories, riche en vitamine C et en potassium et possède également des vertus antioxydantes.

Alors que la saison des feuilles mortes approche à grands pas, vous savez désormais ce qu’il vous reste à faire !