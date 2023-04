Son mari refuse de se marier, elle décide de le quitter après 8 ans de relation et deux enfants

Sur TikTok, une mère de famille a partagé son mal-être l’ayant poussé à quitter le père de ses deux enfants car celui-ci… ne l’a jamais demandée en mariage.

Lorsqu’on s’engage dans une relation sérieuse, le projet commun d’élever des enfants et de se marier fait souvent partie de l’équation. Bien malheureusement pour elle, une mère de famille s’est bien rendue compte qu’elle n’aurait jamais le droit au mariage de ses rêves.

Une raison qui l’a poussée à quitter le père de ses enfants, après huit années de relation. C’est sur TikTok, sous le pseudonyme “Mommie G”, que la mère de famille a déploré, le coeur brisé, sa situation et a partagé sa difficile décision.

Dans sa vidéo, Mummie G se montre en train de transporter une valise derrière elle : “Après avoir vécu ensemble pendant huit ans et avoir eu deux enfants, sans bague, sans dot, sans mariage” commente-t-elle en légende de sa vidéo.

Elle suspecte son compagnon d’avoir une maîtresse

Au Kenya, d'où le couple est originaire, la dot est une pratique de longue date où le marié verse de l’argent aux parents de la future épouse avant leur union.

Sans promesse ni même échange au sujet d’un futur probable mariage avec son compagnon, elle a décidé de prendre la poudre d’escampette et de retourner chez ses parents. Les enfants, de leur côté, ont été emmenés chez les parents du père.

“Je suis tellement triste, folle, malade, émotive, fatiguée, en colère, le coeur brisé et dans le déni. J’ai hâte de guérir et de partager mon histoire” confie-t-elle. Elle suspecte en plus son ancien compagnon d’avoir une maîtresse, ce qui l’a convaincue définitivement de se séparer de lui.

Si certains internautes s'interrogent sur l’abandon de ses enfants, d’autres se montrent d’un total soutien face à l’expérience que traverse la jeune femme.