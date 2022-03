Astuce TikTok : Faire disparaître son bouton en une nuit

Repérée sur TikTok, cette astuce permettrait de se débarrasser des boutons les plus récalcitrants en une nuit. Suivez le guide !

Ce n’est un secret pour personne : les boutons rouges et les comédons sont douloureux et nous empoisonnent la vie. Évidemment, il existe un grand nombre de remèdes pour les éradiquer de la peau. Entre les crèmes, les masques et les gommages, certaines personnes ne savent plus où donner de la tête.

Cette astuce permet de dire adieu aux boutons en moins de 24 heures

Depuis quelque temps, une astuce surprenante cartonne sur le réseau social TikTok. Dans une publication, une certaine May_us affirme que cette technique permet d’éliminer un bouton en… une nuit ! Selon la jeune femme, il suffit de placer un pansement d’hydrocolloïde sur le bouton.

À noter que ce type de produit transparent est efficace pour soigner les ampoules et autres plaies. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette solution semble porter ses fruits. C’est en tout cas ce qu’affirme la TikTokeuse. Selon elle, le pansement l’aide à « diminuer l’intensité d’un bouton en extrayant le liquide ou le pus ».

Sans surprise, son post est rapidement devenu viral, incitant au passage les internautes à tenter l’expérience. De son côté, une dermatologue interrogée Glamour US rappelle une consigne très importante concernant l’utilisation du pansement d’hydrocolloïde : « Il est très important de les changer toutes les 12 heures au moins. Et de bien nettoyer son visage. Si vous ne le faites pas, vous risquez de créer un environnement humide. Et un terreau fertile pour les bactéries. Ce qui aggraverait les choses ».