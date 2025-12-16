Attentat de Sydney : Ahmed, le « musulman courageux » qui a désarmé l'un des terroristes, se sentait « redevable » envers l'Australie

On en sait désormais plus sur le héros de Bondi Beach, qui a réussi à désarmer l'un des terroristes de l'attaque perpétrée à Sydney, le 14 décembre.

Il se sentait « redevable » vis-à-vis de sa terre d’accueil.

Ahmed, le héros ordinaire de l’attentat antisémite de Sydney, dit avoir agi par reconnaissance envers l’Australie, où il s’était réfugié après avoir fui la Syrie. Salué pour son courage, ce père de famille de 43 ans avait réussi à désarmer l’un des deux terroristes responsables de cette attaque menée le 14 décembre contre la communauté juive sur la plage de Bondi Beach.

Selon ABC, qui a pu recueillir le témoignage de ses parents, Ahmed Al-Ahmed, gérant d'un bureau de tabac, « prenait un café avec un ami (...) lorsqu'il a entendu des coups de feu ». Sur le moment, il ne le sait pas encore, mais le futur héros est témoin d'une attaque terroriste antisémite menée contre des juifs célébrant Hanouka sur la plage de Bondi Beach, en périphérie de Sydney.

N'écoutant que son courage, ce père de deux enfants de 3 et 6 ans se faufile alors entre deux véhicules et se jette sur l'un des assaillants, qu'il parvient à désarmer, avant de le faire fuir. Blessé lors de ce corps à corps, il est ensuite transféré à l'hôpital, souffrant de plaies par balles au bras et à l'épaule. Hospitalisé depuis, il a déjà subi une intervention chirurgicale, selon ses parents.

Ces derniers ont par ailleurs raconté qu'Ahmed s'était installé près de Sydney en 2006. À l'époque, il venait de fuir la Syrie et avait choisi l'Australie comme terre d'accueil. Il y vivait depuis une vie de famille heureuse et sans histoire. En privé, le quadragénaire se disait reconnaissant envers le pays qui l'avait accueilli. Ce qui expliquerait son geste héroïque, car il se sentait, de facto, « redevable » vis-à-vis de l'Australie, croit savoir The Sydney Morning Herald.

« C’est sa façon d’exprimer sa reconnaissance pour le fait d’avoir pu rester en Australie et d’avoir obtenu la citoyenneté », a pour sa part expliqué Me Sam Issa, l’avocat qui l’avait accompagné lors de ses démarches pour l'obtention de la nationalité australienne, qui lui fut accordée en 2022.

« Ahmed est un homme très discret, il ne cherche pas à attirer l’attention, il a simplement fait ce qu’il se devait de faire en tant qu’être humain », a ajouté l'avocat.

Salué pour son courage aux quatre coins du monde, Admed est devenu un véritbale héros, que le Premier ministre israéliélien, Benyamin Netanyahou, n'a pas hésité à qualifier de « musulman courageux ».

Une cagnotte en ligne a même été lancée pour lui venir en aide et payer ainsi une partie de ses frais médicaux. Celle-ci a d'ores et déjà récolté 2,29 millions de dollars australiens, soit 1,29 million d'euros.