1 million d'euros récoltés pour le “héros” qui a désarmé un terroriste pendant la fusillade à Sydney

Suite à la fusillade survenue le 14 décembre à Sydney, une cagnotte en ligne a été créée pour remercier l’homme qui a réussi à désarmer l’un des tireurs. Déjà plus de 1,4 million de dollars ont été récoltés.

Ce dimanche 14 décembre, une fusillade a éclaté à Sydney, en Australie. Plus de 1 000 personnes étaient réunies sur la plage de Bondi pour célébrer le premier jour de Hanouka, une fête juive.

Deux hommes habillés en noir et lourdement armés ont alors commencé à tirer sur la foule. Cette fusillade, aux caractères antisémites et terroristes, a fait au moins 15 morts et une dizaine de blessés.

Il désarme un tireur

Le bilan aurait pu être bien plus lourd sans le courage d’Ahmed, un homme de 43 ans et père de deux enfants. Cet homme originaire de Syrie, qui s’est installé en Australie en 2006, n’a pas hésité à s'interposer. Il a désarmé à mains nues l’un des tireurs qui était armé d’un fusil d’assaut.

BREAKING: "🇦🇺 The hero who risked his life to disarm one of the Bondi Beach shooters is Ahmed al Ahmed, a Muslim.



He is a 43-year-old Muslim, shopkeeper from Sydney and a married father of two."



We are proud of him. May Allah bless him... pic.twitter.com/PlJSuQPRPc — Idris (@7signxx) December 14, 2025

Sur la vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on peut voir Ahmed se cacher derrière une voiture avant de surgir dans le dos du tireur et de le maintenir dans ses bras pendant quelques secondes. Une fois que le terroriste a lâché son arme, cette dernière a été récupérée par Ahmed qui l’a pointée sur l’assaillant. Des échanges de tirs ont ensuite eu lieu entre l’Australien et les terroristes. Les tireurs présumés de cette fusillade sont Sajid Akram, 50 ans, et son fils Naveed, 24 ans. Si Sajid a été tué sur les lieux, son fils serait dans un état critique à l’hôpital.

1,4 million de dollars récoltés

Suite à cette fusillade, Ahmed est devenu un héros. Cet homme n’avait aucune expérience avec les armes et a été touché par des balles à la main et au bras. Il a été transporté à l’hôpital.

Crédit photo : @Partisan_12 / X

Pour le soutenir et le remercier pour son acte courageux, une cagnotte en ligne a été créée.

“Après avoir été témoins des actes extraordinaires du héros qui a désarmé l’un des assaillants lors de la tragédie de Bondi, un acte qui a permis d’éviter la perte d’innombrables vies, nous nous sommes sentis obligés d’agir. Dans un moment de chaos et de danger, il s’est avancé sans hésiter. Ses actions, désintéressées, instinctives et incontestablement héroïques, ont été entreprises sans se soucier de sa propre sécurité. Cette cagnotte a été créée pour témoigner de notre gratitude et de notre soutien à celui qui a fait preuve d’un courage incroyable au moment le plus crucial”, peut-on lire sur la cagnotte GoFundMe.

Ce lundi 15 décembre, 1 411 994 dollars ont été récoltés grâce à cette cagnotte, soit un peu moins de 900 000 euros. Un montant qui pourrait encore augmenter dans les jours à venir.