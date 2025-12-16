L'un des deux terroristes responsables de la fusillade à Sydney est sorti du coma à l'hôpital

Naveed Akram, l'un des suspects de la fusillade de Bondi Beach à Sydney, survenue dimanche 14 décembre, est sorti du coma à l’hôpital.

Deux jours après l’attentat antisémite ayant eu lieu en Australie, l’un des deux assaillants est sorti du coma, rapportent plusieurs médias, dont Metro.

15 morts et 42 blessés

Dimanche 14 décembre, une fusillade est survenue sur la célèbre plage de Bondi Beach à Sydney. Deux hommes ont ouvert le feu sur un groupe qui célébrait Hanoukka.

La police australienne a confirmé qu’il s’agissait d’un acte terroriste visant la communauté juive. Cette tuerie a fait au moins quinze mort et quarante-deux blessés. Matilda, une petite fille de dix ans, figure parmi les victimes.

Crédit photo : GoFundMe

Au cours de cette attaque un commerçant héroïque prénommé Ahmed a réussi à désarmer l’un des tireurs.

Crédit Photo : Instagram

Le commissaire de police de Nouvelle-Galles du Sud a indiqué que les meurtriers étaient un père et son fils : Sajid Akram, 50 ans, et Naveed Akram, 24 ans. Le premier a été abattu par des policiers, tandis que le second a été blessé. Hospitalisé dans un état grave, le jeune homme a été placé sous surveillance policière.

L’un des assaillants interrogé par la police

Selon des sources policières, Naveed Akram s’est réveillé du coma ce mardi 16 décembre. Il est actuellement interrogé par les forces de l’ordre.

Soupçonné d’avoir des liens avec Daesh, le jeune homme a fait l’objet d’une enquête des services de renseignement australiens pendant six mois en 2019, mais l'affaire a été classée sans suite, car il n'a pas été jugé dangereux, souligne le média britannique.

Crédit Photo : Capture d'écran/Sky News

Selon la télévision publique australienne ABC, des enquêteurs antiterroristes estiment que les deux tireurs avaient prêté allégeance à l’organisation djihadiste.

« Les premières indications laissent penser qu'il s'agit d'une attaque terroriste inspirée par l'État islamique», a déclaré la commissaire de la police fédérale australienne, Krissy Barrett.

Crédit Photo : AFP/Getty

Après la fusillade mortelle, des engins explosifs artisanaux et de deux drapeaux de l’État islamique ont été trouvés dans la voiture du plus jeune des suspects.