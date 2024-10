Aucun automobiliste ne comprend la signalisation dans cette rue parisienne très fréquentée

Au cœur de la capitale française, le nouvel aménagement d’un carrefour fait enrager les automobilistes. Et pour cause : avec ses nombreux sens interdits, il empêche les conducteurs de se rendre où ils veulent et ces derniers finissent par tourner en rond.

À Paris, la circulation peut être difficile quand on conduit une voiture. Si le rond-point de l’Étoile est redouté des automobilistes, un autre carrefour pourrait bientôt le détrôner. Récemment, la signalisation a été changée dans un quartier très fréquenté de Paris.

Il s’agit de la rue des Peupliers, dans le 13ème arrondissement, qui permettait autrefois d’accéder au cœur de la ville. Dorénavant, ce n’est plus le cas, puisque cette rue est à sens unique. Un problème rapporté par Le Parisien.

Crédit photo : iStock

En réalisant ces travaux, la mairie a pour objectif de fluidifier la circulation et d’inciter les automobilistes à prendre un autre chemin pour se rendre au centre de Paris. Dorénavant, en arrivant au bout de la rue, les conducteurs n’ont plus qu’une seule option : tourner à gauche. Ils ne peuvent plus aller tout droit ni à droite pour rejoindre le centre.

“La rue des Peupliers est à sens unique : les automobilistes provenant des boulevards des Maréchaux ne peuvent plus l’emprunter pour rejoindre le coeur du XIIIème. Même règle pour la rue du Docteur-Tuffier, à droite. Une fois engagés dans la rue Küss, seule échappatoire, les automobilistes sont désormais obligés de prendre la rue Brillat-Savarin - qui n’est plus à double sens non plus - pour… revenir au point de départ, rue des Peupliers. Seule solution : retourner sur les Maréchaux”, peut-on lire dans les colonnes du Parisien.

Un concert de klaxons

Ce nouvel aménagement a de sérieuses conséquences. Les automobilistes, perdus et en colère, tournent en rond dans le quartier. Entre bouchons et concerts de klaxons, les habitants fulminent.

“Je vois les gens tourner autour de mon pâté d’immeuble toute la journée”, affirme David, le propriétaire du bistrot Le Coucou des Peupliers, au journal local.

Crédit photo : iStock

En plus de cela, les manoeuvres dangereuses se multiplient. De nombreux conducteurs n’hésitent pas à faire des marches arrières en pleine rue ou à emprunter des sens interdits, au risque d’écoper de 135 euros d’amende.

Face à cette situation, Jérôme Coumet, le maire du XIIIème arrondissement, reste intransigeant. Selon lui, les automobilistes devront s’habituer à cette nouvelle circulation. Pire encore : des verbalisations vont être mises en place. De quoi faire enrager les conducteurs pendant encore longtemps…