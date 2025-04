Le futur produit Lidl, imaginé par les clients, enfin dévoilé

Lidl a confié une grande responsabilité à ses clients en leur demandant d'imaginer le prochain produit aux couleurs de l'enseigne, grâce à l'IA.

Cela fait des années maintenant que Lidl se démarque de ses concurrents, en proposant des objets stylés aux couleurs de l'enseigne.

Ce fut notamment le cas pour les célèbres chaussures de la marque qui ont fait un véritable tabac, il y a peu. Victimes de leurs succès, ces jolies baskets aux couleurs vives sont même devenues, avec le temps, de véritables objets de collection.

Si ce concept de produits dérivés Lidl, qui a été décliné à toutes les sauces (chaussettes, sacs ou encore bananes), a autant le vent en poupe, c'est parce qu'il séduit une clientèle, toujours plus fidèle et réceptive.

Crédit photo : Lidl

Enfin dévoilé, le nouveau produit « lidlizé » sera en vente ce 17 avril sur Lidl.fr !

Avec un tel succès, il n'était donc pas question pour Lidl de s'arrêter en si bon chemin. Voilà pourquoi l'enseigne a fait appel à vous en juin 2024 pour tenter d'imaginer son futur produit incontournable, grâce à son outil bluffant, appelé Lidlize.

Ce site internet, qui fait appel à une intelligence artificielle, a ainsi permis aux clients de générer automatiquement le produit qu'ils voulaient absolument voir transformer en objet « lidlizé ». Il leur suffisait, pour cela, de taper le mot de leur choix dans la barre de recherches prévue à cet effet et l'objet était instantanément généré, comme par magie.

Chaque produit imaginé a été conservé dans une galerie, qui rassemblait toutes les propositions, puis les internautes ont voté pour celle qui leur plaisait le plus. Lidl promettait ensuite de choisir l'une des propositions les plus plébiscitées, pour lui donner vie et fabriquer ce produit dérivé en édition limitée.

Et le verdict vient de tomber !

Après plusieurs semaines de réflexion, l'enseigne vient en effet de dévoiler l'objet qu'elle a décidé de produire. Il s'agit d'un... vélo électrique ! Oui, vous avez bien lu et ceci n'est pas une blague !

Crédit photo : Lidl

Lidl a validé la production de ce vélo dont le design, encore inconnu, sera dévoilé le jour de sa sortie. Mais nul doute qu'il sera iconique. Il sera mis en vente le 17 avril prochain, dès 10 heures du matin, mais ne vous précipitez pas en magasin, car ce mystérieux vélo sera uniquement disponible sur le site internet de Lidl.

Petit rappel, il sera produit en édition limitée. Les premiers arrivés seront donc les premiers servis.

Pour les plus impatients, notez que deux exemplaires seront à gagner le 11 avril, à l'occasion d'un grand tirage au sort organisé sur les réseaux sociaux de l'enseigne.