Adieu IKEA et Action, cette enseigne à petit prix va tout rafler en France

Forte de sa popularité en Europe, cette enseigne discount risque bien de séduire les Français avec ses prix attractifs. Cela tombe bien, elle arrive à grands pas chez nous.

Les magasins IKEA et Action sont très populaires auprès des Français. Il faut dire que ces grandes enseignes offrent un rapport qualité-prix très intéressant, en particulier en cette période d’inflation. Les Français pourraient avoir prochainement l’embarras du choix.

En effet, une nouvelle chaîne de discount prend de plus en plus d'essor dans notre pays. Il s’agit de l’enseigne danoise Jysk, spécialisée dans l’ameublement. Dès lors, elle se place instantanément comme une rivale à IKEA. Mieux encore, les prix de Jysk sont encore plus attractifs que ceux de la marque suédoise.

Jysk est présente en France depuis 2007 et possède à ce jour plus de 73 points de vente dans nos contrées. Mais elle vise beaucoup plus pour le marché français. Au niveau international, la marque danoise propose 3200 magasins répartis sur 48 pays dont la plupart sont en Europe.

Une enseigne d’ameublement discount qui pourrait faire de l’ombre à IKEA

Crédit photo : Bjoern Wylezich/ iStock

Jysk n’a pas encore la popularité de IKEA. Ce que reconnaît sans problème Ole Nielsens, directeur général de la filiale allemande et responsable du marché français de Jysk :

« Nous ne jouons pas dans la même division [...] Nous nous situons entre les discounters et les enseignes traditionnelles. Ce secteur représente à peine 5 à 6 % du marché de l’ameublement, mais nous n’avons aucun concurrent direct ». Malgré tout, la marque possède de nombreux attraits pour devenir un futur grand nom du secteur

De plus, Jysk peut se targuer de prendre de l’ampleur en France ces derniers mois. Dans les colonnes du Parisien, Romain Lienard, responsable des points de vente chez nous, indique que Jysk prévoit d’ouvrir 500 magasins dans l’Hexagone. Son collègue Franck Christant parle quant à lui de quinze nouveaux magasins chaque année, preuve que la marque se porte bien.

Capture d'écran du site Jysk.

L’opération séduction semble déjà fonctionner puisque l’enseigne a attiré 12 millions de clients en France, en 2024. Outre les prix très attractifs (un canapé deux places à 200 euros, une lampe de chevet à 20 euros) et des réductions régulières allant jusqu’à 60%, Jysk propose un design scandinave minimaliste et moderne. C’est peut-être ça la recette du succès.

Découvrez s'il existe un magasin Jysk près de chez vous en vous rendant sur son site.