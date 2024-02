Avez-vous réellement le droit de ne pas aller en cours si le prof a trop de retard ?

“Le prof a 15 minutes de retard, je peux partir” : voici une idée largement répandue dans les établissements scolaires. Mais qu’en est-il en réalité ?

Cela vous est sans doute déjà arrivé quand vous étiez élève : vous attendez l’arrivée de votre professeur dans le couloir mais le temps passe, et personne ne vient. Dans ce cas, une idée reçue circule : au bout de 15 minutes, on a le droit de partir et le cours est annulé.

“Ça a toujours été comme ça depuis le collège. Si on voit que le prof tarde à arriver, tout le monde déserte le couloir”, avoue Thibault, élève de terminale.

Cette règle semble universelle dans les collèges, les lycées et même les universités. Mais s’il s’agit principalement d’un bruit de couloir, qu’en est-il en réalité ? Les élèves ont-ils vraiment le droit de partir si un professeur a 15 minutes de retard ? Réponse.

Les élèves ont-ils le droit de partir ?

En réalité, la situation est plus compliquée que cela. Si les professeurs peuvent prévoir leur absence en avance, ils peuvent être remplacés. Cependant, leur remplacement varie d’une académie à l’autre et d’un département à l’autre. Mais dans d’autres circonstances, les enseignants doivent s’absenter sans avoir prévenu à l’avance, pour des raisons personnelles.

Dans tous les cas, il n’est pas indiqué dans les règlements intérieurs des établissements scolaires que les élèves ont le droit de partir au bout de 15 minutes de retard. Ainsi, les étudiants doivent attendre l’arrivée de leur enseignant et si cette dernière est trop importante, l’un d’entre eux peut se porter volontaire pour aller prévenir un conseiller d’éducation. Tandis que les autres continuent d’attendre devant la salle de classe, ce dernier obtiendra des informations et saura si le professeur est en chemin ou non. Dans tous les cas, les élèves devront recevoir l’accord d’un responsable de l’établissement pour partir ou non.