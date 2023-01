LVMH devient la première entreprise française à atteindre 400 milliards d'euros de capitalisation boursière

Selon des résultats publiés ce mardi 17 janvier, le groupe LVMH devient la première entreprise française à atteindre 400 milliards d’euros en bourse. Son fondateur, Bernard Arnault, est désormais l’homme le plus riche au monde.

Ce mardi 17 janvier, le groupe français LVMH a dépassé les 400 milliards d’euros de capitalisation boursière, selon la Bourse de Paris. Depuis quelques années, et encore plus depuis la réouverture économique de la Chine suite à la fin de la stratégie zéro-Covid, les grandes marques de luxe semblent être une valeur sûre pour les investisseurs.

Crédit photo : iStock

Ce mardi, LVMH a atteint un nouveau record historique en devenant la première entreprise française et européenne à franchir ce palier.

« La réouverture de la Chine est l’une des principales grandes tendances pour le secteur du luxe en 2023. Les marques fortes en Chine aujourd’hui resteront des marques fortes lorsque les consommateurs chinois voyageront à l’étranger », ont estimé les analystes de la RBC.

Bernard Arnault est l’homme le plus riche au monde

LVMH vaut désormais plus que le groupe Tesla et se dresse à la 14ème place des entreprises les plus valorisées au monde. Elle est également numéro 1 en Europe, devant Nestlé et Novo Nordisk.

Crédit photo : iStock

Suite à la flambée de LVMH, son fondateur Bernard Arnault est maintenant l’homme le plus riche au monde. En décembre, il a déjà dépassé Elon Musk de plus de 60 milliards de dollars.

Désormais, la fortune de la famille Arnault s’élève à 214 milliards de dollars. Son patrimoine est équivalent à celui de deux autres milliardaires réunis : Warren Buffett (109 milliards de dollars) et Bill Gates (104 milliards de dollars).