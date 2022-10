Le top 15 des milliardaires français

Une partie des plus grands milliardaires au monde sont français. Voici les 15 milliardaires français parmi les plus fortunés à la tête des firmes les plus puissantes.

Bernard Arnault et sa famille du groupe français LVMH

Maison Louis Vuitton du groupe LVMH à Paris Crédit : Olivier DJIANN

À voir aussi

Bernard Arnaultest le premier français à posséder une fortune dépassant le seuil de 100 milliards d’euros. Plus précisément, Bernard Arnault et sa famille détiennent actuellement près 149milliards d'euros. À la tête du groupe LVMH, créateur n°1 mondial du luxe, depuis 1989, ce milliardaire a réussi à enregistrer des performances exceptionnelles, même durant la crise sanitaire. Pour preuve, en 2020, le résultat net du géant du luxe a grimpé de 62% par rapport à la même période de l’année précédente. Le clan Arnault dirige aussi de nombreuses entreprises prestigieuses à l’instar de la maison Christian Dior S.A. En mai 2021, Bernard Arnault a décroché le titre de personne la plus riche du monde, mais seulement pour quelques heures. Sa fortune a cependant rencontré une baisse de 5% entre 2021 et 2022.

Les milliardaires Alain et Gérard Wertheimer du groupe Chanel

Magasin Chanel de la place Vendôme à Paris Crédit : AndreaAstes

Les frères Alain et Gérard Wertheimer sont les héritiers de la prestigieuse maison de couture Chanel. Ces deux milliardaires français détiennent à 100% cette entreprise de luxe et possèdent une fortune s'élevant à80milliards d'euros. Le groupe Chanel, qui a été fondé dans les années 20 par leur grand-père, Pierre Wertheimer, a enregistré un bénéfice net de plus de 4milliards d'euros en 2021. Alain Wertheimer est arrivé aux commandes de la maison de luxe à l’âge de 25 ans, après la disparition de leur père, Jacques Wertheimer.

La famille Hermès

Un magasin Hermès à Paris Crédit : tupungato

La famille Hermès (avec plus de 100 membres actuellement) occupe la troisième place du podium parmi les plus grands milliardaires français. Ce clan possède 78, 7milliards d'euros et a enregistré 9milliards d'euros de chiffres d’affaires et 2, 4milliards d'euros de profits en 2021. Des chiffres records depuis la création de la maison de luxe en 1837. Actuellement, le PDG du groupe est Axel Dumas, le fils d’Olivier Dumas, médecin, et de Michèle Dumas, directrice générale adjointe de Hermès. Il est aussi le neveu de Jean-Louis Dumas, ancien PDG du groupe de 1978 à 2006. Ce dernier a considérablement contribué au développement à l’international du groupe.

Françoise Bettencourt Meyers du groupe français L’Oréal

Siège social de l’Oréal Crédit : Robert Way

La Française Françoise Bettencourt Meyers représente la quatrième génération à la tête du géant L’Oréal, leader mondial dans le domaine des cosmétiques. La famille Bettencourt possède une fortune atteignant les 62, 4milliards d'euros et détient 34, 7% ducapital de L'Oréal. Cette petite fille du fondateur de L’Oréal et fille de Liliane Bettencourt a été nommée directrice générale de la firme en 2017. Malgré le contexte de crise dû au Covid 19, Françoise Bettencourt Meyers a retrouvé sa place dela femme la plus riche au monde, détrônant MacKenzie Scott, l’ex-femme du milliardaire Jeff Bezos, patron d’Amazon. Elle est également mécène de fondations et d’instituts dont les recherches portent sur la surdité.

Le milliardaire Rodolphe Saadé PDG de CMA-CGM

Porte-conteneur du groupe CMA-CGM Crédit : eyewave

Le Français-Libanais Rodolphe Saadéest le PDG actuel deCMA-CGM, la première compagnie maritime d'affrètement en Europe. Sa fortune est estimée à36milliards d'euros. En 2021, le groupe CMA-CGM a vécu sa meilleure année en multipliant par 10 son bénéfice net. Cet exploit est dû à la grande demande de produits importés et des tarifs de transportsdans le contexte de la crise sanitaire. En effet, la reprise du commerce mondial a eu des effets plus que bénéfiques pour l’entreprise dirigée par Rodolphe Saadé ainsi que pour sa richesse. La compagnie CMA-CGM propose une offre globale de transport maritime, de manutention portuaireet de logistique terrestre.

Le milliardaire Gérard Mulliez PDG de Auchan et sa famille

Logo Auchan sur le bâtiment du supermarché à Bordeaux, France Crédit : BalkansCat

Le milliardaire français Gérard Mulliez est le fondateur du groupe Auchan, un des leaders de la grande distribution en France. Il lance son premier magasin en 1961 à Roubaix et rencontre quelques difficultés. Mais très vite, il remonte la pente et grâce à sa nouvelle politique : “Réduire la marge et vendre plus”, il ouvre de nombreux autres magasins dans toute la France dans les années 70. Durant les années 80, Gérard Mulliez crée une filiale dans l’immobilier et s’ouvre à l’international. Après 45 années à la tête du groupe Auchan, Gérard Mulliez a cédé sa place à son héritier Vianney Mulliez en 2006. La famille Mulliez possède une fortune estimée à 49, 39 milliards d’euros.

La famille Pinault propriétaire du groupe Kering

Magasin Yves Saint Laurent appartenant à la famille Pinault Crédit : Robert Way

Le groupe Pinault Kering est actuellement présidé par François Pinault et détient une richesse de 36, 6 milliards d’euros. La famille est propriétaire du groupe de luxe incluant Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Alexander McQueen … Elle œuvre dans les secteurs de la maroquinerie, de la parfumerie, des chaussures, du prêt-à-porter, des montres et de la joaillerie. La marque Gucci est la plus fructueuse puisqu’elle est à l’origine de 78% des résultats d’exploitation du groupe Kering depuis 2020. L’enseigne Yves-Saint-Laurent a généré 11% du résultat du groupe. Le parcours de François Pinault est très inspirant, car il est issu d’une famille paysanne modeste et a quitté l’école à l’âge 16 ans. Dans les années 50, il a débuté en travaillant dans une entreprise de scierie et de négoce de bois, mais a racheté l’affaire en 1962 en épousant la fille du propriétaire. Avec son sens des affaires très affuté, François Pinault a racheté le groupe Conforama à Bernard Arnault, puis les grands magasins du Printemps. Au final, il est devenu actionnaire majoritaire de Gucci, mais également d’Alexander McQueen. Sa fortune est estimée à 31, 4 milliards d’euros.

Les milliardaires Laurent, Thierry et Marie-Hélène Dassault du groupe Dassault

Le groupe Marcel Dassault opère dans le domaine de l’aéronautique Crédit : audioundwerbung

Les frères et sœurs Laurent, Thierry et Marie-Hélène Dassault du Groupe Dassault possèdent une fortune estimée à31, 4 milliards d’eurosen 2022. Cette entreprise familiale s’est d’abord spécialisée en aéronautique, mais a diversifié ses activités, notamment avec les branches Dassault Aviation et Dassault Systèmes. Dassault Aviation est devenu au fil des ans un des piliers de l’armement français. Il est à l’origine du célèbre avion de chasse Mirage 2000. La fratrie Dassault est également à la tête des quelques firmes industrielles comme Veolia, BioMérieux ou encore Rubis. Elle chapeaute aussi le groupe Figaro, la maison d’enchères Artcurial et plusieurs vignobles (château Dassault, Dassault Wine Estates, château Trimoulet, Flechas de Los Andes…).

Le milliardaire Pierre Omidyar patron de eBay et PayPal

Le siège de eBay dans le Silicon Valley Crédit : JHVEPhoto

Le Franco-Américain Pierre Omidyar est le patron d’eBay et de PayPal depuis 2020. En 2004, il a créé avec sa femme Pamela Omidyar, l’entreprise Network qui investit dans de nombreuses entreprises et organisations à mi-chemin entre philanthropie et placement. Ilsont consacré plus de 3 milliards de dollars à des causes très diverses allant de l'avancement économique en faveur des personnes mal desservies aux droits de l'homme, en passant par la responsabilité du gouvernement et la liberté de la presse. Depuis septembre 2020, ce fondateur du site d’e-commerce eBay a quitté le conseil d’administration, mais détient toujours 5 % d’e-Bay et 6 % de PayPal. Sa fortune personnelle est estimée à 17, 71 milliards d’euros.

Le milliardaire Emmanuel Besnier PDG de Lactalis

La société Lactalis est un leader mondial de lait infantile Crédit : JHVEPhoto

Le Français Emmanuel Besnier est le directeur général de l’entreprise Lactalis, numéro 1 mondial des produits laitiers. Lactalis a été créé par son grand-père, André Besnier, en 1933 et a dépassé les 21 milliards d’euros de chiffre d’affaires. La société a réussi à créer 100 filiales en 10 ans, et est présente dans 56 pays. Ce premier groupe laitier au monde compte à son actif près de 70 000 salariés répartis dans 266 usines. Emmanuel Besnier possède une fortune estimée à 13, 66 milliards d’euros.

Le milliardaire Alain Mérieux PDG du groupe pharmaceutique Biomérieux

Une expérience dans un laboratoire Crédit : ipopba

Alain Mérieux, ancien élève de Louis Pasteur, est le PDG héritier du groupe pharmaceutique Biomérieux, un des premiers spécialistes du diagnostic in vitro. Aujourd'hui, les Mérieux sont de grands spécialistes du diagnostic des maladies infectieuses et possèdent des participations dans Transgène et Geneuro, des biotechs françaises très cotées. En 2020, cette entreprise familiale a réalisé 2, 7 milliards de CA, ce qui représente une hausse de 80 %.

Le milliardaire Evan Spiegel fondateur de Snapchat

Un téléphone dans une tasse montrant un logo Snapchat Crédit : Wachiwit

Evan Spiegel est un Américain naturalisé français. Il est le fondateur de Snap Inc. et cofondateur de l'application Snapchat lancée en 2011 sur Apple et en 2012 sur Android. Il a ensuite développé un service d'envoi d'argent (Snapcash en 2014) puis un service de diffusion de vidéos pour les médias intitulé Discover en 2015. En 2017, Snap Inc devient propriétaire de Zenly, start-up française ayant créé une application de géolocalisation. Vient ensuite l’acquisition de l’entreprise chinoise Tencent Holdings Limited. Evan Spiegel est devenu milliardaire à 24 ans avec une fortune estimée à 10, 76 milliards d’euros.

Le milliardaire français Xavier Niel vice-président du groupe Iliad

Concept innovateur de télécommunication Crédit : ipopba

Xavier Niel est le fondateur et vice-président du groupe Iliad, spécialisé dans les médias et la télécommunication. Il est devenu millionnaire à 24 ans grâce à son service de “Minitel rose” dans les années 90. Il a ensuite investi dans WorldNet, le premier fournisseur d'accès Internet grand public en France. En 1999, Xavier Niel met Free sur le marché et commercialise la Freebox, premier boîtier unique pour Internet en France. En 2010, il devient propriétaire du journal Le Monde avant d’entrer au capital du Magazine Littéraire à hauteur de 40% en 2017. Il est aussi directeur de l'École 42, un établissement d'autoformation en informatique, mais aussi de la Station F, plus grand incubateur d’Europe. Sa richesse est estimée à 8, 8 milliards euros.

Le milliardaire Patrick Drahi PDG du groupe Altice

Magasin de détail SFR Crédit : Pixavril

Patrick Drahi est le PDG du groupe Altice, un des plus grands noms français dans le domaine des télécoms et des médias. Ce polytechnicien est propriétaire d’Est Videocommunication, Nooz, Numéricable, FT Câble et Completel. En 2014, il devient actionnaire majoritaire de la filiale SFR. Sa fortune est de 12, 67 milliards d’euros.

Le milliardaire français Pierre Castel et sa famille

Des bouteilles de vin dans une caisse Crédit : Liudmila Chernetska

Pierre Castel est le président du groupe Castel Frères, leader français de la distribution de vins, de bières et de boissons gazeuses. Cette entreprise familiale a été fondée en 1949 et a connu un succès international dès les années 70. Elle intervient notamment sur les marchés de la bière et des boissons gazeuses en Afrique et possède plusieurs dizaines de brasseries dans le monde. Pierre Castel pèserait actuellement aux alentours de 14 milliards d’euros.