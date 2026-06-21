Bloqués sans climatisation dans un train, des passagers évacués ont dû marcher sous 35 degrés

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Les passagers évacués du train

Hier, un train est tombé en panne près de Toulouse et les passagers sont restés bloqués dans les wagons sans climatisation. Ils ont finalement été évacués et ont dû marcher 1 kilomètre sous 35 degrés.

Ce samedi 20 juin, tout ne s’est pas déroulé comme prévu à bord d’un train Ouigo qui reliait Paris-Montparnasse à Toulouse Matabiau. Alors que le train s’apprêtait à arriver à Toulouse à 13h17, il s’est retrouvé bloqué sur les voies à quelques minutes de la gare.

Un train OuigoCrédit photo : iStock

Malheureusement, il n’y avait pas de climatisation dans le train à cause d’une défaillance du système d’alimentation électrique.

Les passagers bloqués

Les passagers sont donc restés bloqués dans le train, immobilisé en plein soleil, comme cette femme coincée dans un TGV sans climatisation et sous 30 degrés.

Finalement, les passagers du Ouigo ont été évacués. Des secours ont été mobilisés en raison de la chaleur. Des pompiers et des bénévoles de la Protection civile ont distribué de l’eau aux voyageurs évacués.

La suite après cette vidéo

Ils marchent sous 35 degrés

Ces derniers ont dû parcourir le dernier kilomètre qui les séparaient de la gare à pied, avec leurs bagages, sous 35 degrés.

“Un sketch, retard de 25 minutes au départ, un arrêt de 45 minutes peu après le départ et un nouvel arrêt indéterminé à 10 minutes de l’arrivée à Toulouse. La clim, hors service ! Dans notre malheur, on a eu de la chance que le caténaire de notre train cède à 10 minutes de l’arrivée en gare de Toulouse. Plus d’une heure de procédure pour nous autoriser à terminer le voyage à pied”, a déclaré un passager sur X.

Cette panne a eu des conséquences sur les autres trains puisque la circulation a repris près de deux heures plus tard.

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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