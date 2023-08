Boire de l'eau de pluie, quels sont les risques ?

Quand la pluie tombe, on peut avoir l’idée de la récupérer à des fins domestiques et on se demande alors comment on peut la consommer. Mais peut-on boire cette eau ?

Ce fut un mois de juillet très lunatique ! Quand le sud de la France était en proie aux sécheresses et redoutait les incendies, la moitié nord s’est retrouvée recouverte de nuages et d’averses tempétueuses.

Par exemple, cela faisait 20 ans que Paris n’avait pas été aussi arrosé durant un mois de juillet. Si cela affecte la période estivale, un tel débit céleste pourrait faire l’objet d’un intérêt plus économique pour celles et ceux qui envisagent de récupérer cette eau de pluie.

S’il existe plusieurs manières de consommer l’eau de pluie, que ce soit pour laver son linge ou arroser les plantes, il est absolument déconseillé de la boire.

En effet, l’eau de pluie ruisselle sur les toits des habitations avant d’arriver dans votre périmètre et peut alors présenter une contamination chimique.

Une mesure écrite noir sur blanc sur le site de l’administration française : “Il est interdit d’utiliser à l’intérieur de votre logement l’eau de pluie qui a ruisselé sur un toit contenant de l’amiante-ciment ou du plomb”.

Crédit photo : iStock

Quelles utilisations pour l’eau de pluie ?

Stockée dans une cuve, l’eau de pluie peut aussi être contaminée par des bactéries ou des parasites. En 2022, l’Université de Stockholm a révélé dans une étude que l’eau de pluie était impropre à la consommation partout dans le monde en raison de la présence de produits chimiques.

En parallèle, elle est aussi déconseillée dans tout ce qui touche à la nourriture, que ce soit pour faire la cuisine ou laver la vaisselle.

Ainsi, la réutilisation de l’eau de pluie est une pratique extrêmement limitée. Elle ne peut servir pour arroser les plantes, laver sa voiture, remplir la chasse d’eau des WC, laver les sols et laver son linge “à condition d’utiliser un dispositif de traitement de l’eau adapté”.

Pour utiliser l’eau de pluie dans son lave-linge, la loi impose une installation particulière avec une cuve de stockage, un dispositif de filtration et un robinet, afin de traiter l’eau.

Crédit photos : iStock

En d’autres termes, si vous êtes en capacité de nettoyer votre eau de pluie et éviter tout contact avec de l’eau potable, vous avez les bonnes dispositions. Il suffira de prévoir deux circuits d’eau distincts, et qu’ils soient déclarés à la mairie.

En outre, l’ANSES (Agence de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail), préconise l’interdiction du lavage de linge à l’eau de pluie pour certains types de personnes.

Les jeunes enfants, les personnes à risque d’allergie cutanée (maladie de peau, peau atopique), les personnes en hospitalisation à domicile, les personnes immuno-déprimées et les personnes vivant à proximité d’un site industriel ou agricole sont essentiellement considérés.