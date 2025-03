Voici la ville où il pleut le plus en France, selon une étude (et vous allez être surpris !)

Que vous aimiez la pluie ou que vous vouliez l’éviter, une étude a récemment dévoilé la ville où il pleut le plus en France. Et contrairement à ce que l’on pourrait penser, elle ne se situe pas en Bretagne !

En France, nous vivons dans un climat tempéré, ce qui signifie que nous pouvons avoir du soleil ou des averses au fil des jours. Cependant, la météo dépend de la ville où nous habitons. D'après les idées reçues, les personnes qui vivent dans le sud de la France ont plus de beau temps et de chaleur que ceux qui vivent dans le nord. Mais est-ce vrai ? Quelle est la ville où il pleut le plus en France ?

Pour répondre à cette question, une étude a été menée sur le sujet par Holidu, une plateforme de réservation de voyages. Pour dresser ce palmarès des villes les plus pluvieuses de France, les chercheurs se sont basés sur les données de World Weather Online, qui calcule le nombre moyen de jours de pluie par mois pour chaque ville française de plus de 50 000 habitants. Selon ces données, voici la ville où il pleut le plus en France.

Crédit photo : iStock

La ville française la plus pluvieuse

Avec un taux de 9,8 jours de pluie par mois, la ville française où il pleut le plus n’est autre qu’Annecy, en Auvergne Rhône-Alpes. Même si le mauvais temps est présent dans cette ville, Annecy est pourtant au sommet du classement des villes où l’on vit le mieux en France.

Crédit photo : iStock

En deuxième position, on retrouve la ville de Chambéry avec 9,7 jours de pluie par mois, suivie de Grenoble. À la suite du classement, on retrouve la région Bourgogne-Franche-Comté avec les villes de Besançon et Dijon.

Crédit photo : Holidu

Il pleut également beaucoup en Nouvelle-Aquitaine puisque Limoges atteint la sixième place du classement, suivie de Pau. Enfin, on retrouve Strasbourg en huitième position suivie de Saint-Étienne et Lyon. Un bouleversement par rapport à l’année dernière, où Lyon se trouvait en tête du classement des villes les plus pluvieuses de France.

Si vous voulez profiter d’un beau séjour en France, vous savez désormais quelles villes éviter pour fuir le mauvais temps !