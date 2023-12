Gabriel Attal va lancer “une expérimentation de grande ampleur” sur le port de l'uniforme à l'école

Ce mardi 5 décembre, le ministre de l’Éducation Gabriel Attal a annoncé la mise en place d’une série de mesures. Parmi elles : l’instauration d’une “expérimentation de grande ampleur” à propos du port de l’uniforme à l’école.

Gabriel Attal, ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, a annoncé une série de mesures ce mardi 5 décembre. Parmi ces décisions : le recrutement d’enseignants en français et en mathématiques pour renforcer les effectifs, la mise en place de groupes de niveaux scolaires, l’accessibilité du redoublement et la suppression du correctif académique lors des examens du brevet et du baccalauréat.

En plus de cela, Gabriel Attal a parlé du port de l’uniforme à l’école. Un sujet encore controversé qui ne fait pas l’unanimité et qui laisse de nombreux Français dans l’incertitude.

Le port de l’uniforme à l’école ?

Gabriel Attal prévoit de mettre en place une “expérimentation de grande ampleur” afin de savoir si le port de l’uniforme à l’école serait une bonne chose ou non.

“Comme beaucoup de Français, je suis partagé sur la question de l’uniforme, a-t-il expliqué. Je ne suis pas encore convaincu que c’est une solution qui permettrait de tout régler, et pas non plus convaincu, comme certains, qu’il ne faudrait pas en parler et l’essayer. Je serais intéressé de voir ce qu’une expérimentation de grande ampleur donnerait comme résultats en matière de climat scolaire, en matière d’élévation du niveau de nos élèves, ainsi que l’impact sur l’autorité à l’école, le harcèlement scolaire, les questions de laïcité.”, a-t-il ainsi déclaré.

Uniforme "Je ne suis pas encore convaincu que ce soit une solution qui permettrait de tout régler. Je suis intéressé de voir ce que donnerait une expérimentation. Je vais annoncer une expérimentation d’ampleur d’ici les fêtes”, dit Gabriel Attal. #8h30franceinfo pic.twitter.com/C0hmCUVhmj — franceinfo (@franceinfo) December 6, 2023

Selon les dires du ministre, cette expérimentation sera menée “avec un certain nombre d’établissements, dans des collectivités locales différentes”. L’objectif du gouvernement est d’expérimenter le port de l’uniforme en France, à grande échelle et sans reste à charge pour les familles.

Ainsi, le ministre aura des résultats pour voir si le port de l’uniforme à l’école peut avoir un impact sur l’absentéisme, les performances académiques, le harcèlement scolaire ou l’anxiété sociale des élèves. Si les résultats sont positifs, un débat sur la généralisation de l’uniforme en France pourra voir le jour.