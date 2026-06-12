« C'était une plaisanterie » : Anny Duperey tente de se justifier après avoir défendu Patrick Bruel, mis en examen pour viol et agression sexuelle

Anny Duperet, qui avait pris la défense de Patrick Bruel il y a quelques semaines, a fait machine arrière en affirmant qu'il s'agissait d'une... « plaisanterie ».

Suite aux révélations des nombreuses plaintes pour viol et agressions sexuelles, dont fait l'objet Patrick Bruel, mis en examen ce jeudi, les réactions de personnalités se multiplient, à commencer par celle émanant du milieu artistique.

Si certaines ont préféré jouer la carte de la prudence, en se retranchant derrière la présomption d'innocence, d'autres ont en revanche pris des positions claires et fortes. C'est notamment le cas de la chanteuse Lio, qui a par exemple affirmé que tout le monde connaissait les agissements du chanteur « depuis des années ». À l'inverse, l'actrice Annie Duperey avait pris la défense de Patrick Bruel avec une déclaration troublante, qui n'avait pas manqué de faire réagir.

Mais quelques semaines après cette déclaration polémique, la comédienne de 78 ans a... rétropédalé.

Après l'avoir défendu, Anny Duperey fustige désormais Bruel et son « problème de quéquette »

Invitée d'Europe 1 ce jeudi 11 juin 2026, Anny Duperey a ainsi condamné, cette fois sans détour, le comportement du chanteur de 67 ans, en déclarant notamment que ce dernier avait un « problème de quéquette », tout en déplorant un manque de protection pour les femmes victimes de violences.

« Ce monsieur (Patrick Burel ndlr) a un problème de quéquette » (Anny Duperey)

Des déclarations qui tranchent avec ses propos tenus le 29 mars dans l'émission « Domino », diffusée sur la chaîne YouTube ABC Talk.

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« Je pense que c’est lui qui aurait pu porter plainte pour agression sexuelle (...) avec les filles qui se jetaient sur lui comme ça », avait-elle ainsi déclaré à l'époque au micro de la journaliste Florence Belkacem.

Crédit photo : capture d'écran / You Tube

Interrogée sur ce revirement soudain, la comédienne, bien connue des téléspectateurs de TF1 pour son rôle dans « Une famille formidable », a assuré qu'elle n'était pas sérieuse et qu'elle avait simplement plaisanté.

« J'avais fait une plaisanterie qui avait été très mal reprise », a-t-elle ainsi affirmé.

« J'ai vu des filles se jeter sur lui à la fin de ses concerts, parfois avec violence. Et j'ai dit bêtement, 'c'est peut-être lui qui doit porter plainte'. Mais c'était une plaisanterie », a-t-elle encore martelé, regrettant au passage que sa déclaration ait pris « une ampleur énorme (...) sans doute avec raison ».

Certains y verront probablement un retournement de veste, mais chacun se fera son avis.

Pour rappel, Patrick Bruel a été mis en examen pour viol et agression sexuelle, puis placé sous contrôle judiciaire.