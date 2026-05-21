« On le sait depuis des années » : une célèbre chanteuse révèle que les agissements de Patrick Bruel étaient connus de tous

Alors que Patrick Bruel est accusé de violences sexuelles par une trentaine de femmes, une célèbre chanteuse française a donné son avis tranché.

Actuellement dans la tourmente, Patrick Bruel est accusé de violences sexuelles, notamment pour viols, par une trentaine de femmes dont cinq ont porté plainte. C’est notamment le cas de Flavie Flament qui accuse le chanteur de l’avoir violée quand elle avait 16 ans.

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Malgré tous les témoignages qui affluent contre l'artiste, de nombreux fans du chanteur ne croient pas aux accusations de viols et de violences sexuelles et continuent de le soutenir. Mais depuis les premières prises de parole, les langues se délient de plus en plus.

“Il a un problème”

C’est par exemple le cas de Valérie Bègue, Miss France 2008, qui a expliqué que Patrick Bruel faisait partie du jury lors de son élection. Elle a affirmé n’avoir “absolument aucun doute” par rapport aux accusations contre l’artiste, laissant entendre qu’elle a été témoin de comportements inappropriés.

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Valérie Bègue n’a pas été la seule personnalité à réagir. Ce fut également le cas de la chanteuse Lio. En pleine promotion de la tournée “Les Années 80”, elle a accordé une interview à La Dépêche dans laquelle elle dénonce les comportements de Patrick Bruel.

“Bruel, on le sait depuis des années… Qu’il aille se faire soigner ! Il faut lui apprendre à rentrer son sexe, je suis désolée, il a un problème”, a-t-elle déclaré.

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Une tournée annulée ?

Malgré ces accusations, Patrick Bruel s’apprête à partir en tournée en France et dans plusieurs pays du monde dès le 16 juin prochain. Des associations féministes appellent à l’annulation de sa tournée et plusieurs maires demandent également l’annulation de ses concerts.

De son côté, le chanteur continue de nier tous les faits qui lui sont reprochés, affirmant qu’il n’a “jamais forcé une femme”.