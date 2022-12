Divorcé, ce papa dit que garder ses enfants « gâche son temps libre » et l'empêche de faire des rencontres

La moindre des choses quand on fait des enfants, c’est de les assumer. Pourtant, un père a récemment montré qu’il ne voyait pas vraiment les choses de cette façon.

En effet, aux États-Unis, un papa divorcé s’est plaint sur le forum en ligne Reddit d’avoir la garde de ses enfants le week-end, estimant que ces derniers « lui gâchent son temps libre » et l’empêchent notamment de faire de nouvelles rencontres. « Mon ex-femme et moi avons divorcé depuis un an, et nous avons deux enfants de moins de six ans. Vu que j'habite trop loin de leur école, je les ai le week-end, et elle s'occupe d'eux tout le reste de la semaine. Je déteste ça. Tous mes jours de repos sont occupés par la présence de mes enfants, alors que je voudrais pouvoir sortir, profiter de la vie et faire des rencontres. Mon ex-femme est libre tous les week-ends, et sans surprise, elle a un nouveau mec alors que je suis célibataire » a-t-il déclaré.

Évidemment, ce témoignage a immédiatement fait polémique et n’a pas manqué de faire réagir de nombreux internautes qui ne se sont pas gênés pour rappeler le père à ses responsabilités. Voir un papa partager son ras-le-bol sur le fait de recevoir et de s’occuper de ses propres enfants a de quoi choquer, pour autant, il ne s’est pas dégonflé et a persisté dans ses dires. Il a ainsi ajouté : « je n'ai couché avec personne depuis mon ex, et à ce rythme, je ne coucherai plus jamais avec personne. Mais je ne peux rien dire à personne car je sais qu'on dira que je suis un mauvais père. »

Une position très critiquée

Et effectivement, c’est exactement ce qui a été reproché à ce père visiblement pas très aimant. Seulement voilà, il a beau partager son histoire et son ressenti sur le web, en réalité, il a peur de faire part de sentiment à son ex-femme : « je veux lui demander de n'avoir mes enfants qu'un week-end sur deux, mais mon ex va dire que je suis un mauvais père sous prétexte que je veux du temps libre, moi aussi. » En se confiant aux membres de Reddit, le papa espérait sans doute recevoir du soutien, mais malheureusement pour lui, personne n’est allé dans son sens sur coup là.

