Ce papa de 53 ans porte les crop tops au crochet de sa fille pour promouvoir la boutique en ligne de sa fille

Un père de 53 ans est devenu une sensation sur Internet après que sa fille lui a demandé de poser pour ses créations au crochet. Et il faut avouer que le résultat vaut clairement le détour !

Crédit : lovebeav / Instagram

Jeff Beaver, de l'Arkansas, a créé l’événement sur la toile pour avoir soutenu sa fille en portant des crop tops et des shorts colorés. Emily Beaver, 28 ans, vend ses articles au crochet sur sa boutique en ligne, LoveBeav, et a certainement le meilleur modèle dont elle aurait pu rêver. En effet, son père, un homme normal, enfile sans rechigner n'importe laquelle de ses créations, et attire en fait beaucoup d'attention sur ses vêtements. Jeff est un sportif complet et il est absolument à l'aise dans son corps. « Mon père n'a jamais eu peur d'avoir l'air idiot, surtout s'il s'amuse en le faisant, donc il n'y a jamais eu d'hésitation de sa part » a déclaré Emily à Good Morning America.

Jeff apparaît très régulièrement sur l'Instagram d'Emily. On le voit souvent prendre la plus ridicule des poses et afficher un grand sourire. Emily a commencé à faire du crochet en 2015, mais cela n'a pris de l'ampleur qu'en 2021, lorsque son entreprise a décollé, en partie grâce à ses parents qui la soutiennent et qui mettent souvent en avant son travail. « Je me suis donné pour mission de fabriquer des vêtements uniques au crochet spécialement pour moi, et j'ai découvert que j'aimais beaucoup voir mes créations sur mes amis et la joie qu'ils éprouvent à porter mon art » a-t-elle écrit sur son site web. Après avoir remarqué qu'une vidéo de sa mère portant ses vêtements avait eu beaucoup de succès en ligne, elle a demandé à son père de faire de même. Jeff était plus qu'heureux d'aider sa fille.

« Les internautes ont adoré, et c’est le cas à chaque fois que j'ai inclus mes parents » a déclaré Emily. Ses ventes ont atteint des sommets et la jeune couturière écoule désormais tous les stocks des nouveaux modèles qu’elle propose sans difficulté. Le succès de son entreprise l'a amenée à quitter son emploi et à se concentrer sur le crochet et la création de contenu à temps plein. Elle s'est également associée à de grandes marques, dont le leader américain Michael's Craft Store.

Aujourd'hui, la styliste et CEO de LoveBeav compte plus de 29 000 followers sur Instagram et près de 600 000 followers sur TikTok. Elle affirme que son père est prêt à tout pour vendre son travail et qu’il est plus qu'heureux d'aider sa fille. Dans une vidéo, on peut le voir grimper sur une échelle en crop top et poser pour des photos sur le toit. Ses parents sont devenus des célébrités d’Internet et il n’est pas rare qu’ils se fassent arrêter dans la rue. Emily se souvient notamment avoir assisté au festival de musique Electric Forest avec ses parents et beaucoup de gens ont reconnu la famille.

Une famille qui sait s’amuser

« La chose la plus importante pour mes parents et moi, c'est que nous passons du bon temps à rire et à apprécier ce que nous faisons. Nous nous moquons de ce que les autres pensent, même si cela peut paraître idiot » a déclaré Emily. Malgré quelques remarques désagréables comme c’est toujours le cas sur les réseaux sociaux, toutes les vidéos de son père sont inondées de commentaires positifs et d'amour. En tout cas, un grand bravo à Emily pour son talent et à son adorable famille pour sa façon géniale de se lâcher et de vivre sa vie comme elle l’entend, sans se soucier du regard des autres.

