Seules 100 personnes le portent, ce prénom méconnu en France va devenir très populaire en 2026

Vous êtes à la recherche d’un prénom pour un enfant ? Cette nouveauté d’origine grecque et très peu donnée en France pourrait vous plaire.

Si vous attendez un heureux événement, vous devez sans doute être dans les préparatifs : aménager une chambre pour le bébé, acheter tout le matériel nécessaire à son arrivée, se renseigner sur l’accouchement… Parmi toutes ces préoccupations, une question se pose : quel prénom donner au bébé ?

Pour cela, vous avez différents choix. Vous pouvez suivre l’avis de la science et opter pour ce prénom considéré comme le plus beau du monde, ou choisir un prénom ancien, comme celui-ci datant du Moyen-Âge qui est pourtant toujours aussi populaire.

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Certains prénoms ont également des significations et se rapportent à des éléments. C’est notamment le cas des prénoms qui renvoient à des fleurs, qui sont très appréciés des parents qui attendent une petite fille.

Un prénom fleuri

Rose, Lila, Iris, Violette, Capucine, Hortense… Ces prénoms sont nombreux, mais l’un d’eux devrait vous plaire et pourrait être donné en 2026. Il s’agit d’Acacia, avec sa variante orthographique Acacya.

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D’origine grecque, ce prénom est encore très peu donné en France puisqu’il a été attribué à moins de 100 persones. Selon des données de l’INSEE et de L’Officiel des prénoms rapportées par Biba Magazine, on compte seulement 5 à 15 naissances par an de bébés avec ce prénom.

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Une signification forte

En grec ancien, ce prénom renvoie à la fleur de l’acacia, qui possède des vertus protectrices contre le mal et a la capacité d’éloigner les influences néfastes, une symbolique peu commune pour un prénom. L’acacia est également un arbre que l’on retrouve dans plusieurs cultures puisqu’il s’agit d’un symbole de l’immortalité ainsi que d’un arbre sacré dans la tradition égyptienne.

Les filles prénommées Acacia seraient généreuses et ouvertes d’esprit. Leur fête est célébrée le 5 octobre, jour de la Sainte-Fleur, en lien avec son éthymologie. Un prénom doux et fleuri qui ira à merveille à une petite fille.