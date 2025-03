Ce prénom utilisé partout est considéré comme le plus beau du monde selon la science

Les résultats de cette étude scientifique parviendront peut-être à convaincre les parents de choisir ce prénom qui se fait déjà un nom un peu partout dans le monde.

Choisir un prénom relève parfois d’un dilemme impossible. Alors, certains parents font le choix d’opter pour des prénoms originaux pour se démarquer. Il y a par exemple ce prénom japonais de trois lettres, ce prénom féminin intemporel ou encore ce prénom féminin disparu depuis 200 ans qui fait son retour en force.

Et puisque l’on parle de prénoms féminins, pourquoi ne pas choisir celui qu’une étude a élu comme le plus beau du monde. Tout le monde risque de ne pas être d’accord. Cette étude a été menée par le Dr Bodo Winterde de l'université de Birmingham et spécialiste en linguistique cognitive.

Crédit photo : Artem Peretiatko/ iStock

Lui et son équipe ont analysé les réactions de personnes qui ont écouté la prononciation de 100 prénoms à voix haute. L’un des prénoms est ressorti plus que les autres pour sa mélodie vocale et sa musicalité dans différentes langues : Sofia, un prénom d’origine grecque signifiant « sagesse ».

Un prénom populaire plébiscité par la science

Crédit photo : Kar-Tr/ iStock

Pour les personnes interrogées, Sofia évoque un prénom doux. Il est utilisé dans 20 langues et est répandu dans de nombreux pays. Voici ce qu’en disait l’Officiel des prénoms 2023 :

« Ce prénom est attesté dès les premiers siècles dans les provinces orientales de l'Empire romain. Il devient fréquent dans les pays de culture grecque puis dans les zones de peuplement slave, avant d'apparaître dans plusieurs pays européens au XVIᵉ siècle et ce prénom, sous toutes ses formes (Sophia, Sofie, Sophy, Sophie), se propage à l'échelle internationale ».

Aujourd’hui, le prénom Sofia est aussi bien répandu dans les pays du nord que dans les pays slaves et musulmans où il est un dérivé de Safiya. Sofia est très populaire en Espagne où 90 000 personnes portent ce prénom. En France, le prénom Sofia est plus discret puisqu’il occupe la 65ème place des prénoms les plus donnés depuis l’an 2000 avec une fille sur 270.

Après un tel constat, opterez-vous pour Sofia ?