Voici le classement des 20 prénoms pour garçons qui seront les plus populaires en 2025

Vous attendez un petit garçon et vous avez besoin d'inspiration pour trouver son prénom ou, au contraire, vous souhaitez connaître les tendances pour vous démarquer ? Voici les prénoms masculins qui seront les plus populaires en 2025.

Si vous attendez un bébé et qu’il s’agit d’un garçon, une question cruciale se pose : quel prénom allez-vous lui donner ? Ce choix est une grosse responsabilité pour les parents qui peuvent ne pas avoir d'idées précises ou ne pas être d’accord sur le sujet.

Crédit photo : iStock

En effet, choisir le prénom de son bébé est un choix très important. Pour faire votre choix, vous pouvez vous tourner vers des prénoms qui ont des significations, comme ceux d'origine grecque ou les prénoms qui renvoient au monde animal. Pour trouver de l'inspiration, vous pouvez également vous tourner vers les prénoms qui ont été donnés les années précédentes, comme ces 20 prénoms donnés aux enfants en 2023.

Si certains parents aiment suivre les tendances et ont besoin d’aide pour trouver un prénom pour leur enfant, d’autres préfèrent faire preuve d’originalité. Que vous vouliez voir les tendances pour trouver des idées ou, au contraire, vous démarquer, vous pouvez vous fier à L'Officiel des prénoms, un guide publié chaque année et qui dresse la liste des prénoms les plus populaires. Voici les prénoms masculins à la mode en 2025.

Quel prénom pour un garçon en 2025 ?

L’année prochaine, les trois prénoms masculins qui seront les plus donnés seront Gabriel, Raphaël et Léo. Ce podium n’est pas une surprise puisque cela fait déjà quelques années que ces prénoms sont à la tête du classement. Mais dans la suite de la liste, on retrouve des prénoms plus inattendus ainsi que quelques surprises.

Crédit photo : iStock

Après le trio de tête, voici le top 10 des prénoms les plus attendus en 2025 : Maël, Louis, Noah, Adam, Jules, Eden, Arthur. À la suite du classement, on retrouvera Isaac, Liam, Sacha, Elio, Naël, Lucas, Gabin, Mohamed et Marceau.

Comme vous pouvez le constater, les prénoms courts seront donc à la mode en 2025, mais aussi les prénoms qui renvoient à la religion comme Gabriel, Adam et Aaron, un prénom également populaire chez les garçons. Les prénoms rétro sont toujours aussi appréciés comme Gabin, Léon et Marceau. Ce dernier fait d’ailleurs son entrée dans le classement des prénoms les plus donnés aux petits garçons. Par la suite, deux autres prénoms pourraient avoir leur place dans cette liste d’ici quelques années : Ayden et Noé.

Et du côté des filles ? En 2025, les trois prénoms féminins les plus donnés seront Louise, Ambre et Alba. De quoi se donner des idées avant d’accueillir un bébé.