Ces 7 prénoms rares d'origine grecque sont les plus beaux pour un garçon

Vous cherchez un prénom pour votre bébé ? Et si vous vous tourniez vers les noms d’origine grecque, remplis de signification ? Voici quelques idées.

Quand on attend un bébé, une question se pose : quel prénom va-t-on lui donner ? Ce sujet peut être difficile pour les parents qui ont la grande responsabilité de trouver le prénom idéal pour leur enfant. En plus d’avoir des idées, il s’agit de se mettre d’accord, ce qui peut relever du défi.

Si certains couples préfèrent les prénoms classiques, d’autres souhaitent faire preuve d’originalité. Dans certains cas, trouver le bon prénom peut prendre du temps. Pour vous aider, voici une sélection de prénoms d’origine grecque, parfaits si vous attendez un petit garçon. Inspirés de la mythologie ou de l’histoire antique, les prénoms grecs sont souvent porteurs d’une belle signification.

Théo

Théo est un prénom moderne et intemporel. Bien qu’il puisse paraître assez commun, savez-vous ce qu’il signifie ? Théo est le dérivé de Théodore et signifie “don de Dieu”. Il convient très bien aux petits garçons charismatiques et bienveillants.

Helios

Helios est un prénom très apprécié des parents pour sa signification. En effet, Helios signifie “soleil” en grec. Il était porté par le dieu du soleil et aujourd’hui, ce prénom original a été attribué à 406 petits garçons depuis 2011.

Achille

Héros de l’Illiade, Achille est un personnage mythologique connu pour sa force et sa sensibilité. Ce prénom grec original peut être parfait pour un garçon car il représente la puissance et un grand symbole.

Alexis

En grec, Alexis renvoie à la protection. Si vous appelez votre fils ainsi, vous lui donnerez un prénom au caractère protecteur et courageux, idéal pour les petits garçons attentionnés.

Linus

Dans la mythologie grecque, Linus est le fils du dieu Apollon, réputé pour être un grand musicien. Aujourd’hui répandu dans le monde scandinave, Linus renvoie au lin et est une belle idée originale pour un prénom masculin.

Léonidas

En grec, Léonidas signifie “fils du lion”. Ce prénom est un symbole de force et de courage et renvoie à la bravoure et la loyauté. Il peut également être un signe de noblesse.

Constantin

Constantin vient du grec “konstantinos” qui signifie “constant” et “ferme”. Ce prénom a traversé les siècles et a été porté par de nombreux hommes importants comme l’empereur Constantin qui a bâti Constantinople. Un symbole de grandeur, de stabilité et de persévérance.

Ces prénoms grecs ont tous de belles significations.